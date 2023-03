PSG: deux hommes condamnés à de la prison ferme pour le cambriolage du domicile de Kimpembe

Présentés au parquet jeudi matin après leur garde à vue consécutive au cambriolage du défenseur du PSG, Presnel Kimpembe, deux individus de 21 ans ont été condamnés à dix et huit mois de prison ferme.

Deux hommes de 21 ans ont été condamnés à dix et huit mois de prison ferme jeudi par le tribunal correctionnel de Versailles (Yvelines) pour le cambriolage en novembre dernier du domicile du joueur du PSG, Presnel Kimpembe. Ils vont bénéficier d'un aménagement de peine et pourront effectuer leur détention à domicile sous bracelet électronique, a précisé le tribunal. Lors de cette audience en comparution immédiate, le ministère public avait requis dix-huit mois de prison dont six avec sursis et un mandat de dépôt contre les deux prévenus.

Ils avaient perdu leur butin

Les deux jeunes ont reconnu les faits, tout en maintenant qu'ils ne savaient pas qu'ils se rendaient au domicile du défenseur international français de 27 ans. Ils ont expliqué n'avoir pu rentrer que dans une seule pièce de la maison avant de prendre la fuite, voyant le gardien arriver. Dans leur fuite, ils ont chuté de la véranda par laquelle ils étaient rentrés dans la maison et ont perdu leur butin, des bijoux et des vêtements, ont-ils déclaré au tribunal.

Kimpembe réclame un euro symbolique

Leur expédition n'était pas "du tout préparée", et c'est un troisième homme qui leur avait désigné les lieux, ont-ils ajouté, refusant de donner son identité. Ils ont justifié leur geste par "l'appât du gain" et la "facilité", confrontés à des "problèmes d'argent". Les deux jeunes ont ensuite exprimé des "regrets" et concédé avoir commis "une grosse erreur".

"C'est aussi une habitation principale qui a été fouillée, visitée, c'est une violation de l'intimité: ce n'est pas agréable", a plaidé l'avocate du joueur, Me Yasmina Belmokhtar, indiquant que son client avait "à coeur" de préserver "sa vie privée et celle de sa famille". L'avocate a demandé un euro symbolique de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Les deux hommes avaient été placés en garde à vue mardi à la brigade de gendarmerie de Noisy-le-Roi, petite ville située entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye, avant d'être présentés au parquet jeudi matin.