PSG: le "soldat" Kimpembe remercie les ultras parisiens pour leur soutien

Blessé au tendon d’Achille et absent jusqu’à la fin de la saison, le défenseur central du PSG Presnel Kimpembe a reçu samedi soir contre Nantes un message de soutien de la part des supporters du CUP dans les tribunes du Parc des Princes. Le champion du monde 2018 n’a pas tardé à les remercier sur les réseaux sociaux.

"Un soldat revient toujours au combat, "Presko", on ne te lâchera pas." C’est à travers cette banderole déployée lors du match de Ligue 1 PSG-Nantes, samedi soir au Parc des Princes, que les supporters du Collectif Ultra Paris (CUP) ont tenu à apporter leur soutien à Presnel Kimpembe.

Sorti blessé il y a une semaine face à l’OM (0-3), le défenseur central du PSG (27 ans) souffre d’une blessure au tendon d’Achille qui ne lui permettra pas de reprendre la compétition avant la saison prochaine.

"Votre soldat sera de retour au combat le plus rapidement possible"

Ce message a touché l’international tricolore (28 sélections), déjà privé de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

"Merci pour votre soutien, ça me va droit au cœur, a écrit Presnel Kimpembe, présent au Parc pour assister à la victoire de son équipe face aux Canaris (4-2). Encore une preuve que les supporters parisiens sont les meilleurs. Je ne peux que vous remercier de me soutenir depuis le premier jour. Votre soldat sera de retour au combat le plus rapidement possible", promet-il.