PSG: DJ Snake "n’accepte pas" l’utilisation de sa musique à la place de Phil Collins

Le PSG a décidé de remplacer la chanson de Phil Collins à l’entrée des joueurs au Parc des Princes par un morceau de DJ Snake, samedi face à Clermont. Mais ce dernier, grand supporter parisien, ne comprend pas et n’accepte pas.

C’est non. Et c’est le principal intéressé qui stoppe cette initiative très contestée. Après que le PSG a confirmé samedi dernier, par le biais de son directeur de la diversification, son choix de remplacer la chanson de Phil Collins "Who said i would" par l’un de ses morceaux pour l’entrée des joueurs juste avant les matchs au Parc des Princes face à Strasbourg en août et contre Clermont samedi, DJ Snake donne sa version des faits ce lundi soir. Et, en tant que grand supporter du PSG, n’accepte pas cette décision du club.

"J’ai fourni un son pour la vidéo de présentation de Messi, explique DJ Snake sur Twitter. J’ai découvert comme vous qu’on en a fait une musique d’intro pour l’entrée des joueurs alors que ça ne se s’y prête pas. Je ne voulais pas nuire au club en prenant la parole sur ce sujet, mais je ne peux pas accepter cette situation en tant que supporter et vous savez l’amour que j’ai pour nos couleurs. Allez Paris."

"Pas une erreur" lors de PSG-Strasbourg

Dans Le Parisien samedi, Fabien Allègre avait affirmé que "ce n'était pas une erreur" quand le son de DJ Snake avait été diffusé à la place de celui de Phil Collins face à Strasbourg au Parc des Princes le 14 août. Il annonçait donc que les notes du chanteur anglais n'allaient pas revenir pour l'entrée des joueurs pour le match face à Clermont.

"N'empêchons pas le club de poursuivre sa route, sans renier son passé. Si on avait eu ce même raisonnement pour tout ce qu'on a fait depuis dix ans, à commencer par un des signes les plus importants qui est le maillot, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui", expliquait le directeur de la diversification du PSG. DJ Snake n’était pas le seul artiste susceptible d’être mis en avant pour l’entrée des joueurs, puisque la volonté exprimée était de promouvoir les "talents musicaux du Grand Paris".

La relégation de Phil Collins à l’échauffement, au lieu du coup d’envoi, a provoqué une forte réaction d’une partie des supporters du PSG sur les réseaux sociaux ce week-end. Le Collectif Ultras Paris (CUP) a également tenu ce lundi à démentir le fait qu’il avait donné son accord pour ce changement.