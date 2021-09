PSG-Clermont : Phil Collins diffusé... pour l'échauffement, DJ Snake pour l'entrée des joueurs

L'hymne historique "Who Said I Would" de Phil Collins a bien retenti ce samedi au Parc des Princes, mais lors de l'entrée des joueurs pour l'échauffement. Les 22 acteurs ont fait leur entrée accompagnés de DJ Snake.

L'annonce avait fait l'effet d'une bombe. Ce samedi, le PSG, par la voix de son directeur de la diversification, révélait dans Le Parisien qu'il ne jouerait plus "Who Said I Would" de Phil Collins pour l'entrée des joueurs au Parc des Princes.

Déjà snobée lors de la réception de Strasbourg (4-2), la chanson de Phil Collins a bien été entendue au Parc des Princes pour l'entrée des joueurs... à l'échauffement. Véritable tradition depuis 1992, "Who Said I Would" a remplacé un autre mythe, "Smells like teen spirit" de Nirvana, diffusé pendant l'échauffement des joueurs.

Des supporters en colère

Alors que le club veut renforcer "son rôle d'acteur culturel" en mettant en avant des productions d'artistes franciliens, il souhaite participer "à l'expression de talents musicaux du Grand Paris" comme DJ Snake, entendu lors de la réception de Strasbourg (4-2) à l'entrée des joueurs. Un choix qui ne passe pas auprès des supporters, qui n'ont pas hésité à exprimer leur colère sur les réseaux sociaux.

Entre un "manque de respect", une "honte" ou un comportement "lamentable", les fans du PSG ont demandé la "liberté pour Phil Collins" et le "respect" des traditions. En attendant, c'est DJ Snake qui a pris la place de titulaire, sous quelques sifflets du Parc des Princes lors de l'entrée des joueurs face à Clermont ce samedi.