PSG: Donnarumma positif après la victoire à Vannes

Au lendemain de sa victoire à Vannes (N2), en 16es de finale de la Coupe de France (0-4), le club de la capitale a enregistré ce mardi le test positif de Gianluigi Donnarumma. Une situation qui de quoi inquiéter Paris, d'autant que Donnarumma était titulaire lundi dans le Morbihan. Il a côtoyé ses coéquipiers au plus près durant toute la soirée sous la pluie bretonne.

De quoi redouter de nouvelles contaminations dans les jours à venir. En attendant, le vainqueur du dernier Euro devrait manquer le choc face à l'OL au Groupama Stadium, dimanche, en clôture de la 20e journée de Ligue 1 (20h45). Il devrait être suppléé dans les buts par Keylor Navas, avec qui il est en concurrence depuis le début de la saison. A condition que le Costaricain ne contracte pas le virus d'ici-là.

Six joueurs déjà positifs ces derniers jours

Avant ces nouveaux cas, six joueurs parisiens avaient déjà été testés positifs ces derniers jours: Lionel Messi (qui est resté en Argentine où il a passé les vacances de fin d'année), Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitzumazala et Danilo Pereira. De quoi perturber sérieusement les plans de Mauricio Pochettino, qui avait choisi d'aligner une équipe expérimentale à Vannes, avec les titularisations d'Edouard Michut et Xavi Simons (18 ans). Et qui devrait peut-être en faire autant à Lyon ce week-end.