PSG: "En terme d’exemplarité, c’est nul", la colère d'une association de lutte contre l'homophobie après le boycott de Gueye

Yoann Lemaire, représentant de l’association Foot Ensemble et à l’origine du maillot "homos ou hétéros, on porte tous le même maillot", a réagi auprès de RMC Sport à la polémique créée par Idrissa Gueye. Samedi, face à Montpellier, le milieu du PSG a refusé de porter un maillot au flocage arc-en-ciel dans le cadre d’une journée de lutte contre l’homophobie.

Yoann Lemaire, quelle est votre première réaction concernant le boycott du maillot au flocage arc-en-ciel d'Irissa Gueye samedi face à Montpellier ?

On ne peut qu’être déçu de voir un joueur de renom, dans le plus gros club de France, refuser de porter le maillot LGBT. On n’est pas surpris car il y avait déjà ce coup-là l’année dernière au PSG avec ce joueur (Gueye avait manqué la rencontre lors de la journée de lutte contre l'homophobie, offciellement pour une gastro-entérite, ndlr). On avait pourtant essayé, avec la LFP et plusieurs associations, de faire des petits prospectus pour expliquer pourquoi on proposait ce maillot-là le temps d’une seule journée. On insistait sur le devoir d’exemplarité auprès des jeunes. Je relativise en me disant que c’est le seul sur deux championnats, Ligue 1 et Ligue 2. Il n’y a pas d’incidents dans les autres clubs, c’est plutôt très positif. Néanmoins, ça fait une sacrée tâche avec ce joueur. En terme d'exemplarité auprès des gamins, c’est quand même nul.

"Il faut agir au maximum pour arrêter ces conneries-là, parce que les religions ne sont pas au-dessus des lois"

Ça envoie vraiment une mauvaise image parce que, médiatiquement, on ne retient que ça…

Avec mon association, on va dans les centres de formation, notamment celui du PSG. Et je peux vous garantir que c’est catastrophique cette attitude. Ce soir (lundi), je vais au Stade de Reims pour voir les jeunes et il y en bien qui vont me dire qu’il a eu raison de faire ça, que les convictions religieuses sont plus importantes que les lois. Et ça, je trouve que c’est de pire en pire. On rencontre beaucoup de bons jeunes, les clubs jouent le jeu. Néanmoins, il y a des prises de position de jeunes, quelle que soit leur religion, qui se cachent derrière leur religion pour ne pas parler d’homosexualité. J’ai alerté à plusieurs reprises le gouvernement. J'ai pu avoir un échange avec le président de la République sur cette question. Je lui ai dit que le plus gros problème sur la question de l’homosexualité était, à mon sens, les interprétations des religions. Maintenant, il ne faut pas dramatiser. Il y a aussi beaucoup de bons jeunes qui veulent faire avancer la situation, ça c’est rassurant. Néanmoins, il faut agir au maximum pour arrêter ces conneries-là parce que les religions ne sont pas au-dessus des lois.

Ça peut venir des parents ce problème ?

On a fait une enquête dans tous les centres de formation de France. Les jeunes le disent: l'interprétation de la religion est la plus grand cause de la mauvaise acceptation de l’homosexualité. C’est dû à l’entourage, aux réseaux sociaux ou à l’éducation. Ça dépend d’un club à l’autre, c’est ce qui est surprenant. Il faut faire un travail de fond avec eux. Par exemple, avec Gueye, il ne faut pas laisser passer ça. Le PSG doit montrer l’exemple, dire qu’il y a une vraie volonté politique de la part du club de lutter contre toute forme de discrimination. Il faut en parler avec lui, qu’ils envoient des associations avec lui. On ne va pas lui demander de devenir gay-friendly. Simplement rappeler l’essentiel: l’acceptation et l’ouverture d’esprit.

Avez-vous vu un changement de mentalité chez les joueurs professionnels ?

Je trouve qu’il y a une grande majorité qui s’améliore. Après, la minorité devient beaucoup plus compliquée, beaucoup plus influente. Maintenant, ils le revendiquent clairement.

Comment Gueye peut-il s’en sortir au niveau de la communication ?

Il faudra lui poser la question pour savoir si, concrètement, il a un problème avec l’homosexualité. S’il dit que oui, il faut absolument que le PSG s’active pour montrer l’exemple auprès des jeunes. On est prêt à le rencontrer pour échanger autour de cette question. Pourquoi pas aller voir les jeunes du PSG avec lui pour en discuter ? Il a le droit de ne pas trop aimer l’homosexualité à titre personnel, mais de l'afficher publiquement et de montrer le mauvais exemple, ça on ne peut pas. Si demain il y a un maillot contre le racisme et des gens qui disent qu’ils ne jouent pas avec ce maillot, on va leur tomber dessus à juste titre. Il faut qu’il prenne conscience que ce n’est pas une bonne attitude.

"Comment il va réagir Gueye si l’un de ses coéquipiers est homosexuel ? Il va dire qu’il ne veut pas jouer avec lui ? Qu’il ne veut pas se laver avec lui ? Si vous êtes homosexuel et joueur du PSG, c’est un compliqué de faire son coming-out…"

Des joueurs professionnels qui sont homosexuels sont-ils déjà venus vous voir pour vous remercier de votre travail ?

On a des joueurs qui nous disent merci, que c’est très bien ce qu’on fait. Une grande partie des joueurs même. Maintenant, ils ne nous dévoilent pas leur vie intime, s’ils sont hétérosexuels ou homosexuels, on ne leur pose pas la question. Il y a quand même un tabou qui reste. Pour en avoir parlé avec beaucoup de joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2, ils disent qu’ils ne sont pas homophobes mais qu’il y aurait quand même un risque si un de leur coéquipier annonce son homosexualité. Il suffit d’un coéquipier qui réagisse comme Gueye… Comment il va réagir Gueye si l’un de ses coéquipiers est homosexuel ? Il va dire qu’il ne veut pas jouer avec lui ? Qu’il ne veut pas se laver avec lui ? Si vous êtes homosexuel et joueur du PSG, c’est un compliqué de faire son coming-out… Il faut absolument que le foot français brise le tabou une bonne fois pour toute et qu’un joueur homophobe dans le vestiaire ne joue pas.

Est-ce que ça ne manque pas aussi d’une unité de la part des stars du foot français ?

J’ai un projet en cours depuis plusieurs semaines avec les joueurs de l’équipe de France sur cette thématique. Pour l’instant, ce n’est pas vraiment réussi on va dire… Évidemment qu’on se bat pour avoir le maximum de joueurs très connus, pour dire une bonne fois pour toute dire qu’on arrête avec ça, qu’il faut se respecter les uns les autres, point barre. J’attends beaucoup des joueurs de l’équipe de France dans les prochaines semaines pour avoir une prise de position claire et nette. Il y en a quand même en Ligue 1, on a vu Adil Rami, Christophe Galtier, Yannick Cahuzac. C’est super et novateur, mais on espère que ça ira encore plus loin.