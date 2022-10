Ajaccio-PSG: Neymar absent, le scénario idéal pour Mbappé ?

Privé de Neymar, suspendu, Christophe Galtier pourrait aligner Hugo Ekitike ce vendredi contre Ajaccio (21h) en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Ce qui permettrait à Kylian Mbappé de retrouver un rôle plus libre.

La dernière fois, c’était le 14 mai. Mauricio Pochettino n’avait pas encore pris la porte et le Real Madrid avait toujours l’espoir de recruter Kylian Mbappé sans offrir un seul centime au PSG. Ce jour-là, les champions de France collaient un 4-0 à Montpellier. Sans forcer et sans Neymar, alors suspendu.

Pour la première fois depuis ce large succès, le Brésilien va de nouveau manquer un match avec Paris, la faute à une accumulation de cartons jaunes. C’est donc sans lui que le club de la capitale va ouvrir ce vendredi la 12e journée de Ligue 1 sur le terrain du promu ajaccien (21h). Une situation qui place Christophe Galtier devant un problème inédit : comment penser son animation offensive en l’absence de son numéro 10 ? Certes, Neymar avait démarré sur le banc à Nantes (3-0, le 3 septembre) et à Reims (0-0, le 8 octobre), mais son entraîneur l’avait à chaque fois lancé en cours de match. Cette fois, Paris va devoir se débrouiller sans celui qui est peut-être son meilleur joueur cette saison. Ce qui pourrait paradoxalement faire les affaires de… Kylian Mbappé.

Mbappé lassé de jouer "pivot"

Limité selon lui à un rôle de "pivot" en club, alors que l’étude de ses récentes prestations confirme un positionnement plus central sans qu’il soit pour autant cantonné à faire le job d’un Olivier Giroud ou d’un Peter Crouch, le gamin de Bondy peut espérer retrouver un peu plus de liberté pour cette rencontre en Corse. Sans Neymar, Galtier pourrait être tenté de titulariser Pablo Sarabia, ou Hugo Ekitike, un véritable numéro 9 capable de servir de point de fixation à Mbappé et Lionel Messi. C’est le message qu’avait fait passer Mbappé à sa direction lors des négociations pour sa prolongation de contrat : il est convaincu de s’épanouir davantage aux côtés d’un attaquant de pointe, comme il avait pu le faire à Monaco avec Radamel Falcao. Pour répondre à ses attentes, des pistes menant à Robert Lewandowski ou Gianluca Scamacca ont été explorées cet été par Luis Campos et ses équipes. Rien n’a abouti.

"On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait, avait reconnu le nouveau conseiller football du PSG lors d’une interview chez Rothen s’enflamme sur RMC. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. (…) A partir du moment où les décisions économiques conditionnent le sportif, ce n'est pas un bon mercato." Galtier a donc dû s’adapter. Et Mbappé aussi, par la force des choses. Lassé ces dernières semaines par son positionnement, et plus globalement par ces promesses faites au moment de sa prolongation XXL qui à ses yeux n’ont pas été tenues, le champion du monde de 23 ans devrait cette fois être placé face au jeu à Ajaccio. Avec peut-être plus de possibilités pour avaler les espaces, faire parler sa vitesse en partant de loin et en s’appuyant sur Ekitike, si ce dernier est bien préféré au coup d’envoi à Pablo Sarabia. Ce rôle d’électron libre a toujours plu à Mbappé.

Le profil d'Ekitike peut lui convenir

Il lui permet de roder entre les lignes, d’enclencher des mouvements et de tourner autour d’un point de fixation en arrivant lancé, tout de suite prêt à armer une frappe. C’est ce qu’il avait tenu à rappeler après la victoire des Bleus contre l’Autriche (2-0) le 23 septembre : "J'ai beaucoup plus de liberté ici, le coach (Didier Deschamps) sait qu'il y a un numéro 9 comme Olivier (Giroud) qui occupe les défenses, je peux me balader, aller dans l'espace, demander les ballons. A Paris c'est différent, il n'y a pas ça, on me demande de faire le pivot." Il peut profiter de l’absence de Neymar à François-Coty pour faire ce qu’il avait très bien fait à la Beaujoire début septembre quand l'ancien Barcelonais s’était installé sur le banc. Déporté un peu plus sur la gauche, il s’était montré rudement efficace en claquant un doublé. Avec beaucoup de disponibilité et d’appels tranchants. A l’inverse, il avait été sevré de ballons à Reims il y a deux semaines lorsque Galtier avait aligné à ses côtés Carlos Soler et Pablo Sarabia.

Etre associé à Ekitike, dont il a facilité l'intégration au sein du vestiaire parisien, peut tout à fait lui convenir. "Hugo est un mélange déroutant de motricité, de technique et de sang-froid devant le but, nous confiait au moment de son arrivée Enzo Djebali, ex-recruteur au Stade de Reims. C’est un profil qui est rare, différent. Il n’a ni trop de puissance, ni trop de technique. C’est un archétype du footballeur moderne." L’ex-chouchou d’Auguste-Delaune n’a pas trop eu l’occasion de le montrer depuis sa signature dans la capitale. Pour sa première titularisation, contre Nice (2-1, le 1er octobre), il avait eu le mérite de beaucoup se démener pour apporter des solutions, mais avait souvent été à contretemps avant d’être remplacé par… Mbappé. A Ajaccio, face au 18e du championnat, Ekitike et Mbappé pourraient avoir tous ce qu'ils attendent : du temps de jeu pour le premier, un positionnement plus libre pour le second. A eux de saisir cette chance si elle se présente.