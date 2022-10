PSG – Troyes : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi, les champions en titre reçoivent l’ESTAC Troyes pour la treizième journée de Ligue 1 Uber Eats. C’est la dernière ligne droite avant la trêve de la Coupe du Monde. Alors dans ces lignes, on vous dévoile à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Troyes !

Le PSG enchaîne les bons résultats. En effet, les joueurs de Christophe Galtier sont premiers du championnat avec 32 points, 32 buts inscrits et seulement 5 encaissés. Les Parisiens possèdent une dynamique de jeu, une tactique et une cohésion qui permettent de venir à bout de nombreuses défenses.

En face, Troyes sort de deux matchs nuls consécutifs contre Ajaccio (1-1) et Lorient (2-2). Onzièmes, les Champenois seront privés de Tardieu et d’Agoumé pour la rencontre. Alors dans ces lignes, on vous dévoile à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Troyes !

Le match PSG – Troyes est diffusé en direct sur la chaîne Le Pass Ligue 1 ce samedi 29 octobre à 17 heures.

