PSG: Galtier "conteste avec la plus grande fermeté" les accusations de racisme et islamophobie

Dans un communiqué de son avocat, Christophe Galtier nie fermement avoir tenu des propos discriminatoires lorsqu'il était entraîneur de l'OGC Nice. Les accusations proviennent d'un mail envoyé par son ancien dirigeant Julien Fournier.

Christophe Galtier "conteste avec la plus grande fermeté" avoir tenu des propos discriminatoires envers des joueurs lorsqu'il officiait à Nice, a réagi mercredi son avocat dans un communiqué transmis à l'AFP. Il annonce des "poursuites judiciaires" à venir.

Me Olivier Martin fait savoir que l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain "a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants" rapportés par l'ancien dirigeant niçois Julien Fournier dans un courrier interne qui a fuité mardi.

Une enquête interne lancée par le PSG

Dans un mail consulté et authentifié par l’After Foot, Julien Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice, a émis de graves accusations à l’encontre de Christophe Galtier durant leur collaboration dans le club niçois (2021-2022). Le coach de 56 ans aurait notamment affirmé à son directeur sportif que le Gym "ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe".

Au lendemain de ces révélations, le Paris Saint-Germain a lancé une enquête interne pour faire la lumière sur cette affaire. Comme l'a révélé RMC Sport, la direction du PSG ne veut pas se précipiter ni céder à la panique. Le club souligne par ailleurs que les accusations ne concernent pas le Paris Saint-Germain et qu'elles sont antérieures à l'arrivée de Christophe Galtier.

En outre, toujours selon les informations de RMC Sport, Christophe Galtier bénéficie d'une protection mise en place par le club pour lui et sa famille.