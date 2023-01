PSG: Hakimi élu sportif arabe de l’année

Le latéral marocain du PSG Achraf Hakimi a été élu meilleur sportif arabe de l’année au cours de la cérémonie des Joy Awards, ce samedi soir à Riyad (Arabie Saoudite). Il a notamment participé à l’épopée du Maroc jusqu’en demi-finale de Coupe du monde.

Achraf Hakimi n’est pas resté en Arabie Saoudite pour rien. Le latéral droit du PSG, exempté du 16e de finale de Coupe de France face au Pays de Cassel (R1) pour assister aux Joy Awards à Riyad, a été récompensé du titre du meilleur sportif arabe de l’année. Il y a deux jours, il avait pris part au match amical de son équipe dans la capitale saoudienne, remporté face à une sélection de joueurs d’Al-Hilal et Al-Nassr (5-4).

Titulaire sur tous les matchs du Maroc au Mondial

En 2022, l’international marocain a d’abord guidé sa sélection à la CAN, marquant deux fois et délivrant une passe décisive jusqu’en quart de finale, où les Lions de l’Atlas ont échoué contre l’Égypte aux tirs au but. En fin d’année, il était évidemment sur le flanc droit du Maroc en Coupe du monde, titulaire lors des 7 matchs de son équipe dans la compétition, marquée par une demi-finale historique.

Entre temps, Hakimi a décroché un premier titre de champion de France avec le PSG avant de soulever le Trophée des Champions quelques mois plus tard. Sur l’année civile 2022, Hakimi a disputé au total 38 matchs sous le maillot parisien, pour un bilan de 4 buts et 6 passes décisives. Mais ce sont bien ses performances avec le Maroc qui semblent avoir marqué les esprits.