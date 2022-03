PSG: Hakimi et Ramos parmi les absents à l’entraînement

À trois jours du déplacement à Nice, le PSG compte plusieurs absents à l’entraînement ce mercredi. En plus de certains titis restés en soins après le match de Youth League contre le FC Séville, Leandro Paredes, Achraf Hakimi et Sergio Ramos n'étaient pas présents.

Le calendrier du PSG ces prochains jours s’annonce très mouvementé: les joueurs de Mauricio Pochettino devront d'abord affronter samedi l’OGC Nice à l'Allianz Riviera en Ligue 1. Un déplacement qui s'annonce périlleux. D’autant que cette saison, les Parisiens n’ont pas gagné face aux troupes de Christophe Galtier (un match nul au Parc des Princes et une élimination en Coupe de France). Les coéquipiers de Kylian Mbappé se déplaceront ensuite, le 9 mars, à Santiago Bernabeu, afin de jouer le match retour du huitième de finale retour de la Ligue des champions (à suivre sur RMC Sport).

À quelques jours de ces échéances, l’infirmerie du leader de Ligue 1 compte des absents importants. Pas présent ce week-end contre Saint-Etienne en raison d’une "réévaluation musculaire du quadriceps", Achraf Hakimi est toujours absent de l’entraînement. Le constat est le même pour Leandro Paredes et Ander Herrera, non disponibles depuis plusieurs jours.

>> Abonnez-vous à RMC Sport et suivez en direct Real-PSG

La présence de Sergio Ramos à Madrid peu probable

Plus les jours passent, plus les chances de voir Sergio Ramos faire son grand retour dans l’enceinte du Real Madrid semblent s’éloigner. Blessé au mollet droit depuis plusieurs semaines, le défenseur espagnol n’a toujours pas rejoint ses coéquipiers à l’entraînement. La semaine passée, Mauricio Pochettino confiait espérer que son joueur pourra "revenir au plus vite et faire ce qu’il aime le plus, c’est-à-dire jouer."

Titulaires lors de la victoire des jeunes en Youth League face au FC Séville (2-0), les titis Xavi Simons, Edouard Michut et Ismaël Gharbi sont restés aux soins.