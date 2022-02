Ligue 1 en direct: les Lyonnais ne décolèrent pas après le but refusé contre Lille

Alors qu'il avait déjà interpellé Pascal Garibian dimanche soir sur Twitter, le boss de l'OL en a remis une couche ce lundi sur son réseau social préféré.

"M. Garibian pouvez vous demander à Clément Turpin et Mikaël Lesage de nous commenter publiquement cette image et ce qui s’est passé hier sur ce but? Comment fait on pour rassurer joueurs,médias, fans sur la transparence de notre jeu", se demande Jean-Michel Aulas dans un tweet accompagné d'un GIF montrant la situation litigieuse sur le but refusé aux Lyonnais contre Lille.