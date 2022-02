PSG: Pochettino évoque la "souffrance" et la "frustration" de Ramos, encore blessé

A la veille du match du PSG contre Saint-Etienne en Ligue 1 (samedi à 21h), Mauricio Pochettino a confié que Sergio Ramos avait du mal à encaisser ses absences répétées. Contre les Verts, le défenseur espagnol va manquer un sixième match consécutif.

Toujours pas de retour à la compétition pour Sergio Ramos. Le défenseur espagnol, absent depuis plus d'un mois, ne va pas pouvoir disputer le match de Ligue 1 entre le PSG et Saint-Etienne (ce samedi à 21h). Selon le point médical du club de la capitale, l'ancien Madrilène "poursuit son traitement et sa réathletisation" après sa blessure au mollet droit et ne devrait reprendre la course qu'en milieu de semaine prochaine.

"C'est celui qui souffre le plus de cette situation", a affirmé Mauricio Pochettino en conférence de presse ce vendredi. "Il est déçu et frustré. On essaye de l'aider avec tous nos moyens. On a un très bon staff médical qui fait tout pour l'aider. Nous, derrière, on lui apporte un soutien moral. On espère qu'il va pouvoir revenir au plus vite et faire ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire jouer."

>> Revivez la conf de presse de Pochettino avant Saint-Etienne

Déjà plus d'un mois d'absence pour Ramos

La dernière apparition de Ramos en match remonte au 23 janvier dernier, lors de la large victoire des Parisiens contre Reims à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1 (4-0). Une absence d'autant plus difficile à encaisser sachant que l'Espagnol, arrivé à l'été 2021, avait dû attendre le 28 novembre pour faire ses grands débuts sous le maillot du PSG.

Le champion du monde 2010 ne sera pas le seul absent parisien contre Saint-Etienne. Leandro Paredes, déjà forfait contre Nantes le week-end dernier, est resté aux soins à cause d'une douleur aux adducteurs et ne pourra pas tenir sa place contre les Verts. L'entrejeu du PSG sera particulièrement dépeuplé, puisqu'Ander Herrera est également touché musculairement.

"On ne se cherche pas d'excuses, on a un effectif qui permet d'être compétitif malgré les blessures ou les suspensions", a balayé Pochettino devant les journalistes. Après la débâcle de la Beaujoire, le PSG n'a pas le droit à l'erreur contre les hommes de Pascal Dupraz.