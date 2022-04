Mercato: Dani Alves pousse encore Messi à revenir au Barça

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Dani Alves estime que l'Argentin aurait tout intérêt à quitter le PSG pour revenir en Catalogne. Il rêve de rejouer avec lui avant de prendre sa retraite.

Huit années à collectionner les trophées. Huit années à martyriser les défenses d’Espagne et d’Europe. Huit années à former un duo magique dans leur couloir droit. Coéquipiers au FC Barcelone entre 2008 et 2016, Dani Alves et Lionel Messi ont tout gagné ensemble: six titres de champion d’Espagne, deux Ligue des champions, trois Coupes du Roi, trois Supercoupes de l’UEFA ou encore trois Coupes du monde des clubs. Ils ont aussi noué une grande complicité, à tel point que le Brésilien se verrait bien reprendre leur "bromance" d’ici la fin de sa carrière.

Ces derniers jours, le défenseur du Barça répète à l’envi que Messi n’est pas heureux au PSG, selon lui, et qu’il serait mieux pour son bien-être qu’il quitte la France. C’est encore ce que laisse entendre son interview donnée ce samedi à Mundo Deportivo. "Je ne sais pas ce qu'il pense ou veut faire, assure Dani Alves. J'insiste, il pourrait revenir pendant un an avec moi pour une dernière danse. Pourquoi pas? Il n'y a pas d'autre endroit comme celui-ci. On ne peut pas être mieux qu'ici, c'est fait pour nous, la ville, le club. Il est parti, il a essayé quelque chose de différent et il est temps de revenir à la maison s'il le souhaite." Il avait tenu le même discours en mars sur ESPN.

Messi ne compte pas partir

"Pour moi, non, il ne prend pas de plaisir, avait-il expliqué. Leo rend ce jeu spécial, et il le fait quand il se sent bien. Quand c'est le cas, les autres en profitent aussi. Selon moi, il est déboussolé là-bas. Leo vivait dans le meilleur endroit au monde pour pratiquer ce qu'il aime. (...) Leo m'a toujours dit: 'Où seras-tu mieux qu'ici (au Barça)?' J'ai vérifié, il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici. Quand on a su qu'il partait, je lui ai envoyé le même message qu'il m'avait adressé. J'espère qu'il pourra revenir. Qu'il vienne avec moi ici, pour profiter encore un peu de tout ça. Tous ceux qui partent d'ici le regrettent. Tous."

Selon les informations de RMC Sport, Messi n'a pas l'intention de quitter le PSG cet été. S'il a évidemment été déçu par l'élimination en Ligue des champions face au Real, il est convaincu qu'il a tout ce qu'il faut à Paris pour être champion d'Europe.