PSG: "il ne peut pas faire ça", Riolo ne comprend pas la sortie publique de Mbappé

Daniel Riolo, éditorialiste RMC Sport, ne comprend pas le coup de gueule publique de Kylian Mbappé contre le PSG après la sortie d’une vidéo pour promouvoir la campagne d’abonnements du club.

Le PSG s’est offert un nouveau psychodrame au cœur d’une saison déjà bien mouvementée, Jeudi, Kylian Mbappé s’est emporté contre la diffusion d’une vidéo promotionnelle pour la nouvelle campagne d’abonnements du club. L’attaquant n’a pas apprécié d’en être le personnage central et assure ne pas avoir été "informé de la teneur de l’entretien". Cette colère a provoqué celle de Nasser Al-Khelaïfi, président du club, qui va rester dans ses bureaux parisiens pour gérer l’affaire de près. Dans l’After jeudi soir, Daniel Riolo est resté circonspect face à la sortie très remarquée de Mbappé.

"Qu’il vienne flinguer son club de cette façon sur les réseaux sociaux, ça n’a pas sens"

"Au départ, il y a une journée marketing avec du contenu qui doit être fait avec le joueur Kylian Mbappé, raconte le journaliste. On lui indique que c’est pour la future campagne d’abonnements. Kylian Mbappé ne se déplace pas pour faire des photos s’il ne sait pas dans pourquoi et dans quel but c’est fait. Il le sait, en format interview, c’est validé par Kylian Mbappé et son conseiller sur le concept. L’équipe marketing qui est à la base de l’opération s’assure de la façon dont ça va être fait avec la communication corpo, qui n’est pas la communication sport. (…) Le problème du PSG à ce stade, est le nombre de postes et de gens sur tous les dossiers qui ne rend pas la chose fluide du tout."

"On tourne cette espèce de clip avec la com corpo et le pole média, poursuit-il. Ils font le montage qui est validé mais ne montrent pas la version finale à Kylian Mbappé car ça n’est jamais fait pour de telles opérations avec un joueur. Au départ, il sait ce à quoi il se prête. Quand ça sort et que Kylian Mbappé voit le résultat, il pète un câble et déclenche l’affaire du jour, une sorte de bordel. On constate encore une fois les difficultés de gestion, les anomalies de communication entre les différents secteurs du club, le fait que la com soit trois secteurs: le copro, le sportif, la com de Nasser… Ça donne cette situation de bordel qui n’a pas du tout été validée en interne. Il aurait peut-être fallu faire valider la totalité du montage à Kylian Mbappé ce qui n’a pas été fait et a rendu les services extrêmement tendus."

"Que Mbappé pète un câble sur le résultat final, pourquoi pas, ajoute Riolo. Mais qu’il vienne flinguer son club de cette façon sur les réseaux sociaux, ça n’a pas sens. Il ne peut pas faire ça. C’est très paradoxal, il dit: ‘je ne veux pas qu’on parle du Kylian Saint-Germain’ mais en faisant ça, il est le Kylian Saint-Germain parce qu’il est au-dessus du club au point de torpiller le club publiquement. Que le club mérite d’être torpillé publiquement parce que rien ne marche, c’est vrai. Mais que le joueur phare de l’équipe le dise, ce n’est pas normal."

"La réaction est disproportionnée surtout qu’il (Mbappé) met en valeur le fait de contrôler l’image, les clips. Il n’a qu’à demander à voir le montage fini. Au final, il sait qu’il va faire ça et que c’est pour la campagne d’abo. Il pensait peut-être qu’il allait avoir d’autres gens, que ça allait être monté autrement."