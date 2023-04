PSG: pourquoi la vidéo polémique avec Mbappé, à nouveau disponible, a un intérêt limité pour la campagne de réabonnement

Après le message de protestation de Kylian Mbappé contre un clip du PSG sur la prochaine campagne d’abonnements, le club parisien a retiré la vidéo avant de la rendre à nouveau disponible jeudi en fin de journée. Mais celle-ci n’aura finalement aucune incidence sur les abonnements de la saison 2023-2024. RMC Sport vous explique pourquoi.

Rarement un clip de campagne d’abonnement n’aura fait autant de bruit. Mercredi, les abonnés du club de la capitale ont reçu un email accompagné d’une vidéo promotionnelle d’un peu plus d’une minute intitulée "Abonnement 23-24, Grand Paris, Grande famille." Un clip dans lequel Kylian Mbappé occupe une place majeure, les autres stars, Neymar et Messi en tête, brillant par leurs absences.

Elle a fait réagir le buteur parisien qui s’est fendu, jeudi, d’un gros coup de gueule sur Instagram : "A aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. (…) Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain", a pesté Kylian Mbappé.

Plus une campagne de désabonnement

Une bombe et une grosse polémique qui ont poussé le Paris Saint-Germain a retirer la vidéo en la passant en privé. Du moins durant quelques minutes. Car ce jeudi en fin d’après-midi, le clip était à nouveau visible sur Youtube. Si cette vidéo fait beaucoup de bruit, elle n'a pourtant qu'un intérêt assez limité. La campagne de réabonnement est davantage une période de désabonnement. Le réabonnement pour la saison suivante est en effet automatique. Or les supporters abonnés avaient jusqu'au 31 mars pour signifier leur désabonnement. La vidéo avec Kylian Mbappé postée cinq jours plus tard n'avait donc pas de grand intérêt et n'a, par exemple, pas pu convaincre les indécis à garder leur abonnement pour la saison prochaine.