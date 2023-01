PSG: "Il parait apaisé, léger", Galtier impressionné par la forme physique de Messi pour son retour

Buteur pour son premier match avec le PSG après son titre de champion du monde ce mercredi contre Angers (2-0) en Ligue 1, Lionel Messi a répondu aux attentes de son coach. A l’issue de la rencontre, Christophe Galtier s’est dit très satisfait de la forme physique affichée par le septuple Ballon d’or.

Soirée parfaite pour le Paris Saint-Germain. En plus d’avoir ramené les trois points grâce à sa victoire contre Angers ce mercredi pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 (2-0), le club de la capitale a retrouvé Lionel Messi. Pour son premier match sous les couleurs parisiennes depuis le titre de l'Argentine en Coupe du monde, le septuple Ballon d’or a permis aux Parisiens de faire le break à la 72e minute.

>> Revivez PSG-Angers (2-0)

"Merci et bravo aux supporters de l'avoir accueilli comme il a été accueilli. Croyez-moi que ça lui fait chaud au cœur", a d’abord indiqué Christophe Galtier en conférence de presse. Avant de faire part de sa satisfaction devant la forme physique affichée par l’Argentin, qui a joué l'intégralité de la rencontre.

"Un autre visage"

"Leo avait bien récupéré, il a eu pas mal de séance avec nous. Il paraît apaisé, léger, très en forme sur un plan physique. Évidemment qu’avec ou sans Leo, ça donne un autre visage. (...) Il me semblait bien physiquement. J’avais échangé avec lui à la mi-temps et au fur et à mesure du match pour savoir comment il se sentait physiquement. Il se sentait bien. C'était important pour lui de rejouer rapidement et pour l'équipe de retrouver Leo dans le cœur du jeu. Le fait qu’il ait pu jouer tout le match, c’est encore mieux."

Avec cette réalisation contre Angers, la 13e en 20 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Messi a entériné un succès qui assure au PSG de terminer la phase aller à la première place de la Ligue 1. Après 18 journées, les Parisiens ont six points d’avance sur Lens, leur dauphin accroché à Strasbourg (2-2), et huit sur l’OM, troisième et vainqueur ce mercredi à Troyes (2-0).