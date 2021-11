PSG: "Il se voile la face", Rothen répond à la sortie de Leonardo

Après la victoire du PSG face au Losc (2-1), Leonardo avait abordé vendredi de nombreux sujets, en défendant son club face aux critiques. En taclant ses détracteurs. Jérôme Rothen s'est ensit visé et il a répondu au directeur sportif parisien, ce lundi, dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC.

Le PSG enchaîne les victoires en ce début de saison mais a encore du mal à convaincre les observateurs. Après le succès face à Lille vendredi en Ligue 1 (2-1), lors duquel les joueurs de Mauricio Pochettino ont renversé une situation mal embarquée, Leonardo est monté au créneau en zone mixte pour défendre le bilan de son équipe.

"Il y a des gens qui ont envie de se faire beau en parlant du PSG, a taclé le directeur sportif parisien. C'est un peu une promotion personnelle. Un peu de respect. Tu peux critiquer, chacun dans son rôle, en disant que tu n'aimes pas. Mais faire une promotion personnelle, c'est un peu moins beau. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde de se calmer un peu."

"Leonardo ne répond pas aux interrogations"

Une sortie à laquelle Jérôme Rothen a répondu ce lundi sur RMC dans son émission Rothen s'enflamme: "Je me suis senti visé par les propos de Leonardo. Cela me paraît logique. Il y a eu certaines sources qui ont cité mon nom mais elles étaient mauvaises. Leonardo a néanmoins confirmé que ça ne m’était pas destiné directement. Je lui lance une invitation dans cette émission, pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. On en parle en bien du club aussi, comme face à Manchester City (victoire 2-0 en Ligue des champions, ndlr). Maintenant, c’est trop peu à mon sens par rapport à ce qu’on voit depuis le début de l’année.”

Leader de Ligue 1 (avec 31 points pris en 12 journées), mais aussi de son groupe de Ligue des champions, le PSG réalise un excellent début de saison sur le plan comptable. Mais la formation parisienne a été accrochée dans de nombreuses rencontres et peine à proposer des partitions totalement abouties. "Je vais parler d'un point de vue collectif. Il y a des choses qui m'interpellent. Je trouve que Leonardo se voile la face sur certains sujets, estime Rothen. Il y a trop de manques actuellement au PSG, que ce soit sur les principes de jeu ou les ententes entre les joueurs. Il y a des signes qui ne sont pas forcément bons. Les résultats sont là et on ne va rien dire dessus. Il y a beaucoup de victoires dans les dernières minutes. Cela montre qu'il y a de la personnalité, il n'y a pas de problème. Mais on est en droit de se poser des questions et de savoir pourquoi le PSG se met dans de telles situations. Pourquoi le PSG ne joue que 20 à 30 minutes par match? En Ligue 1, ça peut suffire. Mais en misant que sur la réussite, au bout d'un moment, le boomerang revient dans la tête. Je trouve que Leonardo ne répond pas sur les interrogations. Il est temps d'accepter les critiques et d'y répondre. On ne fait pas ça à la sortie d'un match. Il a un rôle essentiel dans l'un des plus grands clubs d'Europe, il a autre chose à faire."

"Leonardo se voile la face"

Leonardo a aussi regretté le traitement de certains cas individuels, affirmant notamment que le PSG "savait tout" sur la situation de Sergio Ramos, qui n'a pas encore joué en raison de sa blessure. "Concernant sa réponse sur Ramos, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas là, s'il le savait, il fallait expliquer qu'au 1er novembre, il n'aurait pas repris l'entraînement et qu'il allait être payé à ne rien faire, remarque Rothen. Mais le problème, c'est qu'il y a des questions en interne et c'est problématique. Dans ce cas, qu'on m'explique quand il reviendra à l'entraînement et rejouera un match. Comment Sergio Ramos pourra récupérer son meilleur niveau? Au bout de deux ou trois matchs? Ce n'est pas possible."

Passeur décisif face au Losc sur le but victorieux d'Angel Di Maria, Neymar a livré une nouvelle prestation contrastée. Son début de saison pose question. "Pour Neymar, quand Leonardo dit qu'il a fait un gros match contre Lille, il peut le dire aux gens qui prennent des photos mais pas aux supporters du PSG, déplore Jérôme Rothen. Ceux-là ont vu qu'en première période, c'était du foutage de gueule de Neymar. Les 30 dernières minutes sont bonnes mais on est en droit d'attendre plus d'un joueur de Neymar, qui a resigné cinq ans au club. On ne peut pas accepter ça. Il ne faut pas nous dire qu'il a une hygiène de vie parfaite. Il ne faut pas croire qu'il sort seulement quand il n'y a pas d'entraînement le lendemain. Quand il n'est pas capable de faire des efforts pendant une heure et demie, on peut se poser des questions."