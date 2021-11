Saint-Etienne: "Encore choqué", Khazri revient sur son but d’anthologie à Metz

Son lob extraordinaire de 68m lors de Saint-Etienne-Metz, samedi en Ligue 1 (1-1), a marqué les esprits. Invité de Rothen s’enflamme sur RMC, Wahbi Khazri est revenu sur son inspiration de folie à Saint-Symphorien.

La rigidité de la Ligue n'a pas permis à son chef d'oeuvre de faire le tour du monde. Mais tous ceux qui l’ont vu s’accordent à le dire: Wahbi Khazri a inscrit samedi l’un des plus beaux buts de l’année, un lob sublime de 68 mètres, pour offrir le nul à Saint-Étienne face à Metz en Ligue 1 (1-1). Dans Rothen s’enflamme sur RMC, l’attaquant tunisien est revenu ce lundi sur ce coup de génie, dont il ne s’est toujours pas complètement remis.

"J'aime tenter des gestes qui sortent de l'ordinaire"

"Il y a un corner pour Metz et on sait qu’Alexandre Oukidja (leur gardien) relance très vite, raconte-t-il. Je suis à la retombée, je redescends vite aider mon équipe. Quand je suis en train de remonter la balle, je vois que le bloc messin est en place et j'ai vraiment zéro solution. Je n’ai pas envie qu’on se fasse contrer. Je vois que le gardien est vachement haut et c’est la meilleure solution… Je me dis au pire si je la rate, on ne se fait pas prendre en contre. Après, il faut beaucoup de réussite pour qu’elle aille au fond sans problèmes."

"J'en parlais hier (dimanche) avec ma femme et on était encore choqués, a-t-il révélé dans un sourire. J'aime bien tenter des gestes qui sortent de l'ordinaire. Celles qui vont à l'extérieur et finissent à 40 mètres du but ça m'arrive aussi. Mais j'aurais préféré qu'il apporte les trois points à l'équipe, je suis à la base un joueur qui pense plus au collectif. "

"Il nous manque un brin de réussite"

Malgré son magnifique but, Khazri n’a pas pu mener l’ASSE vers la victoire. Lanterne rouge de Ligue 1, les Verts n’ont toujours pas gagné le moindre match cette saison. "On a un groupe qui lâche rien, qui donne tout, a assuré le buteur des Verts. On ne fait pas tout bien, sinon on ne serait pas à cette place... Mais dans les matchs c'est pas si mal, techniquement aussi, il nous manque un brin de réussite."

S’il ne s’est pas épanché outre mesure sur la question, l’ancien Bastiais a aussi regretté que son exploit n’ait pas pu être diffusé tout de suite sur les réseaux sociaux. "Ça aurait été cool de valoriser ce but, qui est bien pour moi, pour la Ligue 1 et qui met en valeur les joueurs qui la composent", a-t-il lâché rejoignant l’avis de Jérôme Rothen sur la question.