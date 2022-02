PSG: "Incroyable, magnifique", Pochettino bluffé par le récital de Mbappé contre Saint-Etienne

Après la victoire du PSG contre Saint-Etienne (3-1) samedi en Ligue 1, Mauricio Pochettino n'a pas caché son admiration pour Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et d'une sublime passe décisive pour Danilo Pereira.

Superbe. Somptueux. Phénoménal. Les superlatifs ne sont pas de trop pour qualifier l'œuvre de Kylian Mbappé lors de la victoire parisienne samedi soir face à Saint-Etienne (3-1) à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Sans égal, le champion du monde a encore régalé le Parc des Princes. Avec d’abord un doublé sur deux passes décisives d’un Lionel Messi lui aussi en grande forme. Ses 13e et 14e buts de la saison en championnat pour revenir à hauteur du Lillois Jonathan David en haut du classement des buteurs. Il a surtout égalé le total à Paris de Zlatan Ibrahimovic, deuxième meilleur buteur de l'histoire du club avec 156 unités.

"Pas facile de décrire ses performances"

Intenable, virevoltant, l’ancien Monégasque s’est ensuite mué en passeur décisif pour Danilo Pereira d’une merveille de centre de l’extérieur du pied droit. "Ce n'est pas facile de décrire ses performances, a commenté un Mauricio Pochettino lui aussi bluffé en conférence de presse. C'est incroyable, magnifique. Je suis fier de lui. Je suis content du match, on l'a bien fini. Le rendement a été bien meilleur quand on a changé certaines choses tactiques. On ajoute de petites choses à cette équipe, et cela nous donne une plus grande richesse au niveau tactique pour les grands matchs."

L’Argentin a aussi donné des nouvelles rassurantes de son attaquant, qui avait semblé se tenir une cuisse en première période. "Il va bien, il va avoir une semaine pour travailler. Il va bien préparer le match à Madrid", a indiqué Pochettino. Suspendu pour accumulation de cartons jaunes, Mbappé va effectivement manquer le choc contre Nice samedi prochain en Ligue 1. Il va pouvoir souffler plus d’une semaine avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid (9 mars sur RMC Sport).

