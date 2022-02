PSG: "C'est facile de jouer avec lui", Mbappé encense Messi après Saint-Etienne

Auteur d'un doublé contre Saint-Etienne (3-1) sur deux passes décisives de Lionel Messi, Kylian Mbappé a chaudement félicité l'Argentin après le match. "On s'éclate sur le terrain", a déclaré l'attaquant français du PSG.

Du très, très, très grand Kylian Mbappé. Et du grand Lionel Messi. Porté par le Français et l’Argentin, le PSG a bien rebondi samedi soir contre Saint-Etienne (3-1), à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, une semaine après sa défaite surprise à Nantes (3-1). Une bonne façon de préparer le choc à venir face à Nice dans une semaine, mais aussi le huitième de finale retour de Ligue des champions à Madrid le 9 mars (sur RMC Sport).

Encore une fois étincelant, Mbappé a livré une prestation phénoménale avec un doublé sur deux passes décisives de Messi, et un centre magique de l’extérieur du pied pour Danilo Pereira, buteur lui aussi. Le natif de Bondy en a profité pour égaler le total à Paris de Zlatan Ibrahimovic, deuxième meilleur buteur de l'histoire du club avec 156 unités (le record est détenu par Edinson Cavani avec 200 buts).

"On s'éclate sur le terrain"

Aux côtés de Mbappé, Neymar a confirmé qu’il avait retrouvé des jambes avec cette envie perpétuelle de prendre le jeu à son compte, avec parfois un peu de déchet, alors que Messi a régalé le Parc des Princes. Le match de l’Argentin a été un plaisir pour les yeux et Mbappé lui-même a tenu à le féliciter après la rencontre.

"Messi, c'est un grand joueur, a insisté le champion du monde 2018 en zone mixte. Je suis content pour lui, il s'adapte à une nouvelle vie, une nouvelle ville, un nouveau club. Et même quand tu gagnes sept Ballons d'or, il faut s'adapter, c'est comme ça. Il est de mieux en mieux, il est content et je l'ai toujours dit, si on a un grand Messi, c'est mieux. C'est facile de jouer avec lui." "C'est un grand joueur, j'ai toujours voulu jouer avec des grands joueurs. Les grands joueurs sont faits pour jouer avec les grands joueurs. On s'éclate sur le terrain, je prends beaucoup de plaisir et j'apprends aussi", a ajouté Mbappé au sujet de l’ancien Barcelonais, qui a assurément signé un de ses matchs les plus aboutis depuis son arrivée à Paris l’été dernier.

"On a commencé sur un rythme un peu similaire à celui de Nantes, on a été un peu surpris et bousculés par cette équipe de Saint-Etienne, a poursuivi Mbappé. Après il y a eu une réorganisation tactique mais même dans l'intensité, dans les intentions. On a commencé à déployer notre jeu, à nous créer des situations, à être plus dangereux et on réussit à égaliser avant la mi-temps, ça nous met dans les meilleures dispositions pour forcer la décision. On le fait en deuxième période, on enchaîne avec le troisième but et après on est un peu plus dans la gestion pour la fin de match." Prochain rendez-vous pour les Parisiens : le 5 mars à l'Allianz Riviera. Ce sera sans Mbappé, suspendu.