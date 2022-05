PSG: la revue de presse espagnole après la "vente aux enchères" de Mbappé, qui a "trahi" le Real Madrid

Au lendemain de l'annonce de la prolongation au PSG de Kylian Mbappé pour trois saisons, la presse espagnole dénonce le comportement du joueur, qui a préféré l'argent à l'histoire du Real Madrid à l'issue d'une "vente aux enchères".

C'est la fin du feuilleton, qui a connu un dénouement malheureux en Espagne. Ce samedi, en marge de la dernière journée de Ligue 1, le PSG a annoncé la prolongation de Kylian Mbappé pour trois saisons. L'attaquant de 23 ans ne rejoindra pas le Real Madrid, qui l'attendait de pied ferme.

"Vous avez besoin de beaucoup de classe pour jouer à Madrid", titre Marca ce dimanche. "Mbappé trahit le club merengue et renouvelle avec le PSG", poursuit le quotidien madrilène, résumant la pensée générale. "Mbappé préfère l'argent du PSG à la légende du Real Madrid", lance de son côte As.

As revient également sur les circonstances des derniers événements, en précisant que l'international français s'est "séparé" du club madrilène par message Whatsapp au président Florentino Perez, "dix jours après lui avoir donné sa parole qu'il jouerait au Real Madrid." Le média estime que "l'incrédulité" est le sentiment le plus répandu ces dernières heures à Madrid. Florentino Perez "a pensé jusqu'à la dernière seconde que le crack allait tenir parole."

"Mbappé se fout de l'histoire du Real Madrid, c'est une question d'argent"

La priorité du Real Madrid reste bien sûr à court terme de remporter la Ligue des champions, dont la finale aura lieu samedi prochain face à Liverpool. Pour autant, le choix de Mbappé laisse la "Casa Blanca" en mauvaise posture, elle qui avait beaucoup misé sur l'actuel parisien pour son avenir.

Dans l'édito de Sport, on estime que Kylian Mbappé "s'est moqué du Real Madrid". Il s'agit tout simplement "d'une question d'argent, beaucoup d'argent", pour le journal. "Mbappé se fout de l'histoire du Bernabeu et du Real Madrid en Coupe d'Europe. Il n'est pas intéressé par le poids du maillot (...). Ce bon vieux Kylian, la seule chose qu'il a eue en tête pendant les deux ans ou plus qu'a duré le feuilleton, c'est de savoir qui donne le plus." Pour Sport, cette prolongation s'est transformée en "vente aux enchères".

Pour le Mundo Deportivo, un quotidien catalan, le Real Madrid est "abasourdi" par la décision de Mbappé. "Pour le PSG, il s'agit d'une victoire comparable à celle de la Ligue des champions, question pendante à laquelle ils continueront à consacrer tous leurs efforts", compare le journal, qui pense que le Real Madrid "a peut-être fermé ses portes à vie" au joueur, qui rêvait enfant de rejoindre la capitale espagnole. En attendant, une nouvelle ère s'annonce au PSG - la "maison" de Mbappé - avec de nombreux changements, à l'image du départ du directeur sportif Leonardo.