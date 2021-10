PSG: Jean Castex a offert un maillot de Messi au pape François

En visite au Vatican ce lundi, le Premier ministre Jean Castex a offert au pape un maillot du PSG floqué Lionel Messi, compatriote du souverain pontife.

Des cadeaux, le pape François en reçoit tous les jours, ou du moins à chaque fois qu'il reçoit un visiteur. Mais celui-là, le souverain pontife ne l'avait probablement pas (encore) dans sa collection.

Alors qu'il était ce lundi en visite au Vatican avec son épouse, le Premier ministre Jean Castex - comme révélé la semaine dernière par BFM TV - a offert à son hôte plusieurs présents, dont un exemplaire de la première édition illustrée de Notre-Dame de Paris et... un maillot du PSG floqué Lionel Messi, et signé par ce dernier.

Un Argentin mordu de ballon rond

Le club de la capitale a relayé sur les réseaux sociaux un cliché sur lequel le chef du gouvernement présente au pape la tunique, protégée par un cadre. Et celui-ci semble apprécier la petite attention.

Argentin, comme le sextuple Ballon d'or, le pape François est connu pour être un passionné de football. Et s'il est avant tout supporter du club de San Lorenzo, à Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio - son nom à l'état civil - a une affection particulière pour la Pulga.

Dans une interview en 2016, le pape avait ainsi assuré que selon lui, Messi était meilleur que les légendes Pelé et Maradona. Et en 2019, il avait même déclaré qu'il n'était pas choqué de la comparaison entre Lionel Messi et Dieu, régulièrement faite par les fans de football en Amérique du Sud. Le joueur et le souverain pontife ont d'ailleurs eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques années.