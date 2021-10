Equipe de France: Varane répond à Kylian Mbappé sur le manque de soutien après France-Suisse

Raphaël Varane a réagi ce mardi aux propos de Kylian Mbappé sur un possible manque de soutien après l’élimination de l’équipe de France contre la Suisse à l’Euro 2021. Le défenseur des Bleus a partagé un beau message de solidarité à son coéquipier.

A la faveur de deux entretiens accordés à la presse au journal L’Equipe et à RMC Sport - dont l’intégralité sera à découvrir ce mardi dans l’émission Rothen s’enflamme dès 18h - Kylian Mbappé est revenu sur son ressenti après l’élimination de la France à l’Euro 2021. Dernier tireur des Bleus face à la Nati, l’attaquant du PSG a raté son tir au but lors du huitième de finale fatidique. Si ses coéquipiers ne sont pas venus immédiatement le consoler sur la pelouse de Bucarest, Raphaël Varane a expliqué que personne ne l’avait abandonné.

"Je pense que dans le groupe c'est assez clair et cela a tout de suite été clair après le match. On est ensemble, a assuré avec confiance le défenseur central de l’équipe de France ce mardi en conférence de presse. Quand cela se passe bien et quand cela se passe moins bien, on assume ensemble."

Varane: "On ne laisse personne de côté"

Révélation de la Coupe du monde 2018, Kylian Mbappé a connu un Euro compliqué et terminé avec un bilan de zéro but. Mais selon Raphaël Varane, le groupe ne lui en a pas tenu rigueur.

"On ne laisse personne de côté, a encore martelé le nouveau défenseur de Manchester United à deux jours de France-Belgique en Ligue des nations. C’est l’état d’esprit de ce groupe, notre mentalité et notre philosophie. Et cela, on ne va pas le changer."

Varane n’a pas de conseil à lui donner sur le Real

Ancien joueur du Real Madrid où il a passé dix ans entre 2011 et 2021, Raphaël Varane n’a pas non plus voulu trop commenter les propos de Kylian Mbappé sur ses envies de départ vers l’Espagne lors du récent mercato estival. L'attaquant du PSG a provoqué un séisme dans les médias ibériques et a même poussé Florentino Perez à réagir pour RMC Sport.

"Pour Kylian et son avenir, simplement c'est lui qui décide. C'est lui qui a la maturité pour choisir avec ses proches, a enchaîné Raphaël Varane, son partenaire chez les Bleus. Que cela soit rester ou partir, c'est lui qui le sait. Il a la tête sur les épaules et sait clairement ce qu'il veut. Je pense que ce n'est pas mon rôle de le conseiller ou de prendre une décision pour lui."