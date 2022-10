PSG: l'énorme somme que va toucher l’Etat sur le méga-contrat de Mbappé

Entre ce que le fisc ponctionne et ce que les organismes sociaux récupèrent, l’Etat s’approprie une partie conséquente de la somme astronomique du contrat de Kylian Mbappé au PSG.

Sans surprise, les premières réactions aux révélations du Parisien s’agissant du contrat mirobolant de Kylian Mbappé au PSG pourraient se résumer en un mot: stupéfaction. Les sommes en jeu (630 millions d’euros sur trois ans tout compris, si le joueur va au bout de son contrat en 2025) sont ahurissantes et ont de quoi donner le tournis au premier abord. Toutefois, quand on se penche en détails sur le contrat faramineux, on constate que le principal gagnant dans cette affaire, c’est bien l’Etat français.

170M d'euros annuels pour l'Etat, 95M net par an pour Mbappé ?

Sur une moyenne de 210 millions d’euros brut par an environ, lissée sur trois ans, Le Parisien calcule que l’Etat français récupère 170 millions d’euros par année de contrat de Mbappé au PSG. Avec un taux moyen d’imposition de 45% auquel il faut ajouter 4% de contribution sur les hauts revenus, le fisc empoche autour de 90 millions d’euros. Kylian Mbappé est aussi assujetti à des cotisations salariales prélevées sur la rémunération brut. Elles sont estimées à un peu moins de 12% par Le Parisien, soit environ 25 millions d’euros par an en moyenne, que le club parisien prend à sa charge pour le compte de Mbappé. Ce qui donne un salaire net d'environ 95 millions d'euros pour Kylian Mbappé après prélèvement. Mais l'Etat empoche également les cotisations sociales versées par l’employeur, un peu plus de 55 millions d’euros selon nos confrères. Avec les cotisations salariales, ce sont donc pas moins de 80 millions d’euros par an qui viennent remplir les caisses des organismes sociaux.

1,9 milliard de contributions sociales et fiscales en dix ans pour le PSG

Le PSG a payé 1,9 milliard d'euros de contributions sociales et fiscales en dix ans, depuis l'arrivée en 2011 de son actuel propriétaire qatarien, révélait en 2021 une étude commandée par le club. L’étude confiée au Centre de droit et d'économie du sport (CDES), basé à Limoges, quantifiait le poids économique du club en France. D’après l’étude, le PSG a généré en dix ans plus de 182,2 M EUR d'impact en Île-de-France, via ses matches à domicile ou ses investissements (102,2 M EUR en dix ans dans les infrastructures), comme le futur centre d'entraînement de Poissy, dans les Yvelines. Cela représente 2.150 emplois équivalents temps plein, qu'ils soient directs, indirects ou induits, issus d'un tissu de plus de 800 entreprises collaborant avec le club.