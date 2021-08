PSG: l’entourage de Neymar rassure après les doutes sur son physique en vacances

L’entourage de Neymar lève les doutes sur l’état de forme de l’attaquant du PSG apparu peu affûté sur une photo pendant ses vacances.

L’heure de la reprise approche pour Neymar, attendu à l’entraînement du PSG vendredi. Le Brésilien profite de ses dernières heures de vacances à Ibiza en famille. Il a aussi passé du bon temps avec certains de ses équipiers encore en repos comme Angel Di Maria, Marco Verratti, Leandro Paredes. Les quatre joueurs ont même accueilli un hôte de taille: Lionel Messi, comme ils l’ont révélé dans une photo publiée sur les réseaux sociaux.

"Il sera prêt à combattre avec le PSG"

Un autre cliché a retenu l’attention des supporters parisiens. On y voit Neymar torse nu en vacances et visiblement peu affûté avec des abdominaux assez peu dessinés. Des doutes qui ont agacé son entourage selon Le Parisien. Un de ses proches a assuré la bonne forme de l’international brésilien. "Il passe les mêmes vacances que d’habitude, a confié ce dernier dans le quotidien. Ne soyez pas inquiets, il sera prêt à combattre avec le PSG."

L’attaquant du Brésil, qui a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2025 en mai dernier, reprend plus tard après avoir participé à la finale de la Copa America le 10 juillet dernier face à l’Argentine (défaite 1-0 en finale). C’était aussi le cas de Paredes et Di Maria. Les Italiens Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma, sacrés champions d’Europe contre l’Angleterre (1-1, 3 tab 2), le 11 juillet dernier, vont également reprendre vendredi.



Tous ces joueurs ont manqué le Trophée des champions le week-end dernier, conclu par une défaite face à Lille (1-0). Ils ne seront pas dans le groupe non plus pour la première journée de Ligue 1 à Troyes, samedi (21h).