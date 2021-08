La photo de Messi avec les joueurs du PSG fait jaser

Angel Di Maria a posté sur instagram une photo où le numéro 10 du Barça, qui n'a toujours pas signé son nouveau contrat, pose tout sourire avec quatre joueurs du PSG.

A peine postée et déjà commentée par la presse brésilienne, argentine, catalane... la photo de Lionel Messi avec quatre joueurs du PSG en goguette à Ibiza. Sur le cliché, à la gauche de Messi, Neymar, Verratti et les coéquipiers de la sélection argentine Paredes, Di Maria avec lesquelles la Pulga a enfin gagné la Copa America cet été.

Une seule légende, qu'il n'est pas nécessaire de traduire: "Amigos", quelques commentaires taquins notamment de Lo Celso sur la taille du bermuda de Leo Paredes.

Si les joueurs du PSG sont attentuds dans la semaine au Camp des Loges pour reprendre l'entraînement après leur été victorieux pour la plupart (Euro pour Verratti, Copa donc pour Paredes et Di Maria, finale pour Neymar).

Lionel Messi, lui, qui est en Espagne depuis une semaine, est toujours sans club et doit signer un nouveau contrat avec le Barça, mais plus le temps passe, plus l'inquiétude monte du côté de Barcelone, d'autant que Messi n'a donné aucun gage public au Barça, c'est dire si cette photo interpelle, puisque le PSG, comme City, était un des clubs cités pour accueillir le numéro 10 argentin s'il ne parvenait à s'entendre avec le club catalan.

De quoi relancer encore un peu la pression sur la direction catalane qui tente tous les montages financiers possibles pour arriver à faire rentrer le nouveau salaire de Messi dans des comptes grévés par une dette abyssale.