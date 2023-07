PSG: l'ex-majordome de Nasser Al-Khelaïfi porte plainte pour extorsion et subornation de témoin

L'ex-majordome marocain de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a déposé une plainte contre X le 28 juin, pour extorsion et subornation de témoin notamment, dénonçant les conditions dans lesquelles le lobbyiste Tayeb Benabderrahmane, qui affirme avoir été séquestré au Qatar, a été libéré.

Une nouvelle ligne dans un dossier tentaculaire. L'ex-majordome marocain du patron qatari du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a déposé une plainte contre X le 28 juin, pour extorsion et subornation de témoin notamment, dénonçant les conditions dans lesquelles le lobbyiste Tayeb Benabderrahmane, qui affirme avoir été séquestré au Qatar, a été libéré.

Hicham Karmoussi "souhaite notamment dénoncer les conditions dans lesquelles il a signé un protocole d'accord visant à permettre la libération de Tayeb Benabderrahmane, alors détenu au Qatar", a déclaré son avocat, Me Antoine Ory, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Deux juges d'instruction sur le dossier

La plainte d'Hicham Karmoussi, qui a travaillé pour M. Al-Khelaïfi pendant vingt ans avant d'être licencié à l'été 2020, a également été déposée pour complicité de tentative d'enlèvement, corruption d'agent public, association de malfaiteurs, atteinte à la vie privée, à un traitement automatisé de données et au secret des correspondances. Les faits dénoncés s'étalent de janvier à juillet 2020.

Depuis janvier 2023, deux juges d'instruction enquêtent sur les accusations d'arrestation arbitraire et de séquestration formulées par le lobbyiste franco-algérien. Ce dernier assure avoir été arrêté en janvier 2020 au Qatar, puis séquestré pendant six mois, notamment car il aurait détenu des documents potentiellement compromettants pour Nasser Al-Khelaïfi.

Il dit avoir été ensuite assigné à résidence - une version contestée par l'entourage de "NAK" - puis autorisé à quitter le Qatar en novembre 2020, après avoir signé un protocole de confidentialité dans lequel il s'engageait à ne pas divulguer ces documents. Protocole qu'il cherche à faire annuler. Mais il a lui-même été mis en examen fin septembre dans une information judiciaire distincte, notamment pour complicité de détournement de la finalité d'un fichier.

Des perquisitions début juin

En garde à vue, il a raconté qu'Hicham Karmoussi lui avait demandé en 2018 de mettre en lieu sûr un téléphone portable, un disque dur et une clé USB contenant des données relatives à Nasser Al-Khelaïfi. L'ancien majordome avait lui assuré à Mediapart en novembre avoir aidé à faire du "nettoyage" dans l'appartement parisien de NAK et gardé certaines choses en sa possession, qu'il aurait ainsi dû rendre en échange de la libération de Tayeb Benabderrahmane, assure une source proche du dossier.

D'autres personnes ayant participé à la libération du lobbyiste intéressent la justice: la maire du VIIe arrondissement de Paris Rachida Dati - qui était proche de M. Benabderrahmane -, son avocat d'alors Olivier Pardo et ceux de NAK Francis Szpiner et Renaud Semerdjian. Leurs cabinets et cette mairie ont été perquisitionnés le 6 juin.

Hicham Karmoussi a aussi porté plainte en mars contre NAK, notamment pour travail dissimulé et harcèlement moral. Sollicités, la défense et l'entourage de Nasser Al-Khelaïfi n'ont pas réagi dans l'immédiat.