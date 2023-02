Affaire d'espionnage au PSG: une enquête ouverte pour "enlèvement" et "séquestration"

Selon les informations de France Inter , une information judiciaire a été ouverte le 23 janvier sur la "séquestration" présumée de Tayeb Benabderrahmane, lobbyiste franco-algérien arrêté au Qatar en 2020 puis relâché. En cause, sa possession d'un téléphone appartenant au président du PSG.

Selon les informations de France Inter, une information judiciaire a été ouverte le 23 janvier dernier par le parquet de Paris pour "enlèvement" et "séquestration", après la plainte du franco-algérien Tayeb Benabderrahmane. Le lobbyiste pour le Qatar et homme d'affaires avait été arrêté au Qatar le 13 janvier 2020 et n’aurait pu quitter le pays que six mois plus tard, après un accord avec les avocats du président de Nasser Al-Khelaïfi.

Un séjour forcé de six mois au Qatar

En aout 2022, les avocats de Tayeb Benabderrahmane avaient déposé une double plainte avec constitution de partie civile déposée, ce qui a poussé le procureur de Paris d'ouvrir une enquête selon France Inter. Le juge d'instruction Serge Tournaire aurait été désigné le 23 janvier 2023 lors de l'ouverture de cette information judiciaire.

Tayeb Benabderrahmane dénonçait alors son arrestation qu'il juge arbitraire et illégale au Qatar, son séjour forcé ayant duré au final six mois. Il accuse Nasser Al-Khelaïfi, d'être le commanditaire de cette arrestation, en raison de sa détention de documents confidentiels en lien avec l’affaire d'attribution des droits de la Coupe du monde 2022. Il aurait notamment eu en sa possession un téléphone appartenant au président du PSG. Deux éléments qu'il assure avoir rendu dans le cadre d'une transaction entre avocats afin de pouvoir quitter le Royaume.

Des documents compromettants et privés détenus par Tayeb Benabderrahmane

Tayeb Benabderrahmane est par ailleurs mis en examen, avec deux anciens policiers de la DGSI, dans cette même affaire pour vol, détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel, trafic d’influence, compromission du secret de la défense nationale, violation du secret professionnel, atteinte à l’intimité de la vie privée et aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’un étranger en France commis en bande organisée.

Les enquêteurs veulent découvrir comment le lobbyiste s'est procuré les documents confidentiels et le téléphone du président parisien. Lors d'une perquisition au domicile d'un des ex-policiers, les enquêteurs ont découvert des copies du téléphone du président du PSG. L'enquête doit déterminer si Tayeb Benabderrahmane est une victime dans cette histoire ou bien s'il a essayé de profiter de ses informations pour obtenir quelque chose de la part de Nasser Al-Khelaïfi et de la famille royale qatarie.