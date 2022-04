PSG: l'improbable selfie d'une fan dans un ascenseur avec les stars parisiennes

Golfeuse de 17 ans présente à Paris pour une compétition, Marta Silchenko a posté un selfie devenu viral sur les réseaux sociaux. La jeune athlète russe s'est retrouvée par hasard dans le même ascenseur avec les stars du PSG.

En séjour à Paris, Marta Silchenko n'imaginait sans doute pas rencontrer autant de joueurs du PSG. Cette golfeuse russe de 17 ans, présente en France pour un tournoi, a eu la bonne surprise ce dimanche de se retrouver dans l'ascenseur de son hôtel avec les stars du club parisien : Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Marquinhos et Sergio Ramos notamment.

Marta Silchenko a profité de l'instant pour prendre plusieurs photos, postées ensuite sur son compte Instagram. L'athlète qui se rendait à la salle de sport de son hôtel légende ainsi ses clichés, rapidement devenus viraux: "Journée décontractée au gymnase aujourd'hui. J'ai croisé les meilleurs footballeurs du monde dans l'ascenseur."

Kylian Mbappé et Lionel Messi ont l'air tout aussi surpris sur les photos, alors que Marquinhos s'affiche tout sourire. Juan Bernat, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Achraf Hakimi étaient aussi présents. Quelques heures plus tard, le PSG s'imposait au Parc des Princes (2-1) face à l'OM, lors d'un "Classique" comptant pour la 32e journée de Ligue 1 et qui rapproche les Parisiens d'un dixième titre en championnat.