PSG: la belle somme récoltée par Kimpembe au profit d’Haïti

Presnel Kimpembe a organisé une vente aux enchères en ligne pour venir en aide à la population en Haïti, d’où est originaire sa mère. Le défenseur du PSG, qui a proposé des objets appartenant à des stars du sport, a récolté plus de 57.000 euros.

Une semaine fructueuse. Presnel Kimpembe a réussi à récolter une belle somme en organisant une vente aux enchères en ligne au profit de la population en Haïti. Le défenseur du PSG a proposé durant huit jours des objets appartenant à des stars du sport. Et selon la maison Drouot, qui a abrité la vente, il aurait récolté 57.780 euros. Les fonds vont être intégralement reversés à Médecins sans frontières, via l’association Stronger, afin de soutenir des actions en Haïti, où les habitants doivent faire face à des conditions catastrophiques.

Ce pays des Caraïbes (dont est originaire la mère de Kimpembe), à nouveau frappé l’été dernier par un séisme et un ouragan, traverse une grave crise économique, politique et sécuritaire. Depuis plusieurs semaines, le territoire est également touché par une grave pénurie de carburant, orchestrée par des bandes armées. De quoi mettre à l’arrêt les centrales électriques et les stations de pompage qui alimentent les villes en eau.

Le maillot de Messi, le fleuret de Lefort, les gants de Gane

Durant sa vente caritative du champion du monde 2018, les participants ont pu s’offrir des maillots dédicacés des joueurs du PSG, comme Neymar, Marquinhos ou Angel Di Maria. Selon France Bleu, celui de Lionel Messi a trouvé preneur pour 2.750 euros et celui de Mbappé pour 3.050 euros. Des équipements de Karim Benzema, Kevin De Bruyne ou Kingsley Coman étaient également disponibles.

Le fleuret avec lequel Enzo Lefort a disputé la finale des Jeux olympiques de Tokyo, avec une médaille d’or au bout, est parti pour 3.950 euros. Les rugbymen Teddy Thomas ou Antoine Dupont, le boxeur Tony Yoka, le combattant de MMA Ciryl Gane, le handballeur Nedim Remili, le basketteur Alex Toupane ou la judoka Clarisse Agbégnénou ont également contribué au succès de l’opération. Tout comme l’artiste Richard Orlinski, dont l’une des œuvres "La panthère" s’est venue à 7.200 euros.