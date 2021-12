PSG: la réaction piquante de Leonardo aux critiques d'Ibrahimovic

Récemment attaqué par Zlatan Ibrahimovic sur sa manière de travailler, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a choisi l’indifférence comme réponse à l’ancien du joueur du PSG qu’il a bien connu.

Ce n’est pas l’amour fou entre Leonardo et Zlatan Ibrahimovic. Le premier avait pourtant largement participé à la venue du deuxième au PSG en 2012. Mais dans une récente interview au Corriere dello Sport, le Suédois, qui évolue désormais à l’AC Milan, avait critiqué la manière de travailler du directeur sportif parisien. "Je n’ai rien de personnel contre Leonardo, avait-il confié. Au contraire je l’aime bien. En effet, c’est lui qui m’a fait venir au PSG. Je ne peux rien lui reprocher mais je connais la différence entre nous: moi, je ne demande pas, j’ordonne."

"Le silence est la meilleure réponse"

Dans une interview accordée à Europe 1 et au JDD, Leonardo a choisi l’indifférence au moment d’évoquer cette pique dont l’ancien joueur de l’Ajax est coutumier. "Je ne veux pas répondre à Zlatan, a déclaré Leonardo. Le silence est la meilleure réponse. Sinon, on n'irait pas en finale de Ligue des champions. On a 45 points, Marseille (2e de L1, ndlr) en a 33."

En quatre ans au PSG (2012-2016), Zlatan était devenu le meilleur buteur du club (156 buts), record depuis battu par Edinson Cavani. Dans son livre "Adrénaline", écrit en collaboration avec le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, Ibrahimovic confie avoir proposé ses services l’été dernier au PSG pour officier en tant que directeur sportif.

Les critiques acerbes de Zlatan contre le PSG dans son livre

"Eté 2021. C’est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif, écrit-il. J’ai appelé Nasser al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé: 'Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l’ordre dans ton équipe'. Nasser a ri, mais il n’a pas dit non. Mino Raiola était aussi d’accord. Il m’a dit: 'C’est ton rôle idéal. Tu dois y aller, point."

Il poursuit en raillant la politique sportive du club. "Il y a quarante joueurs, mais aucun ne veut s’en aller, même s’il ne joue pas, on reste car on est trop bien au PSG, lâche-t-il. Si j’étais là, tout le monde serait toujours sur le grill. Parce que si je te paie et que tu ne me rends pas le maximum, tu ne peux pas rester. Ça c’est la discipline."