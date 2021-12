Mercato: le Real pas perturbé par la phrase de Leonardo sur l’avenir de Mbappé au PSG

Selon la presse espagnole, la note optimiste de Leonardo sur les chances de prolonger le contrat de Kylian Mbappé au PSG n’inquiète pas le Real Madrid, toujours aussi confiant sur les chances de recruter la star française.

Les déclarations de Leonardo dimanche sur Europe 1 et au JDD n’ont pas vraiment mis en émoi la presse madrilène. Le directeur sportif du PSG y affichait pourtant son habituel optimisme sur les chances parisiennes de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, qui prend fin en juin prochain. "C'est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu'il reste toute sa vie (à Paris) et qu'on doit respecter ça (leur position), a-t-il déclaré. Je pense qu'on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J'y crois."

Pour As, le dossier n'avancera pas avant le "9-M"

C’est moins le cas du côté de Madrid où l’arrivée de Kylian Mbappé est attendue avec sérénité. Courtisan de longue date, le Real part favori dans la course pour accueillir le champion du monde 2018. Alors, la prise de parole du dirigeant brésilien n’a pas fait de vagues en Espagne. Elle vaut seulement un papier factuel dans les colonnes de Marca, qui s’attarde bien plus sur le match nul du Real contre Cadix (0-0), dimanche.

Le dossier serait toujours avec sérénité, prudence et discrétion. Car le plan sportif a rattrapé les deux clubs qui s’affronteront en huitièmes de finale de la Ligue des champions. As, autre quotidien sportif madrilène, rappelle que l’issue du dossier ne devrait pas être connue avant cette double confrontation, le 15 février au Parc, puis le 9 mars à Bernabeu. Cette date est d’ailleurs soulignée au feutre rouge dans la presse. Elle possède même son petit sobriquet: "le 9-M".

"Au Real Madrid, comme dans l'entourage de Mbappé, on est prudent et on maintien la signature secrète (par respect pour le PSG, la signature ne sera jamais rendue publique avant la fin de la saison) jusqu’au 9-M." El Chiringuito, célèbre émission de télévision, note de son côté un "manque de force" de la part de Leonardo et une sorte de "résignation" sur ce dossier.