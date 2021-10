PSG: la réponse de Leonardo aux critiques de Tebas

Invité d'un festival sur le sport organisé samedi en Italie, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a recadré Javier Tebas, le patron de la Liga, habitué à aboyer contre le club de la capitale.

Il avait visiblement des comptes à régler. Invité samedi en Italie à un festival organisé sur le sport, Leonardo en a profité pour s’exprimer sur plusieurs sujets. De l’arrivée de Lionel Messi au PSG cet été en passant par la gestion du cas Gianluigi Donnarumma. Le directeur sportif parisien a surtout envoyé un gros tacle au Real Madrid, dont il a dénoncé le "manque de respect" par rapport à Kylian Mbappé, qui sera en fin de contrat l'été prochain. "Cela fait deux ans qu'on parle publiquement de lui, comme si c'était normal. Nous avons informé plusieurs fois le Real Madrid de notre mécontentement. C'est quelque chose qui doit être sanctionné", a-t-il lancé sur la scène de ce festival mis en place par La Gazzetta dello Sport.

"Il n'a rien à voir avec le PSG"

Leonardo a également répondu au meilleur ennemi du PSG : Javier Tebas. Président de la Liga, ce dernier a pris l’habitude de s’en prendre au club parisien et à sa politique sur le marché des transferts. Des diatribes quotidiennes ou presque qui ont même poussé la LFP à prendre la parole le mois dernier pour dénoncer ses "propos pas dignes de l’institution qu’il représente et que la LFP a toujours respectée". Leonardo s’est montré tout aussi clair lorsqu’il a été questionné sur les critiques régulières de Tebas. "Je ne comprends pas pourquoi il parle de nous, c'est le président du championnat espagnol, il n'a rien à voir avec le PSG. Je ne veux pas en parler", a-t-il d’abord lancé.

"Beaucoup parlent des sommes dépensées. Je tiens à préciser que le PSG n'investit pas plus d'argent que les autres clubs qui ont des dettes élevées. Pourquoi est-ce que Tebas nous attaque ? Nous ne répondons qu'à l'UEFA et à la Ligue 1, pas à la Liga. Le seul joueur pour lequel nous avons payé (lors du dernier mercato), c’est Achraf Hakimi (60 millions d’euros) parce que nous l'aimons. Et aussi Nuno Mendes (prêt payant de 7 millions d’euros + option d’achat "obligatoire" de 40 millions d’euros), qui est un grand talent", a-t-il insisté dans des propos rapportés par Marca. En début de semaine, Tebas a assuré dans les colonnes de L’Equipe avoir des preuves montrant "les tricheries" du PSG vis-à-vis du fair-play financier.