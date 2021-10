PSG: ce que Messi a pensé du possible départ de Mbappé au Real Madrid

Dans une interview parue samedi dans France Football, Lionel Messi admet être satisfait du non-départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. L'attaquant argentin ne lui a toutefois pas donné de conseil dans les derniers jours du mercato.

À peine arrivé au Paris Saint-Germain, Lionel Messi aurait pu voir Kylian Mbappé faire ses valises pour rejoindre le Real Madrid dans les dernières heures du mercato. Mais les négociations ont donc échoué, ce qui a suscité une "grande joie" chez l'attaquant argentin, qui l'a fait savoir dans les colonnes de France Football.

"Honnêtement, je venais tout juste d'arriver, je ne le connaissais pas encore suffisamment pour aller lui parler de ça et lui donner mon avis. Un peu comme tout le monde, j'attendais de voir ce qui allait se passer", explique le sextuple Ballon d'or, dans cet entretien paru samedi.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder le PSG en Ligue des champions

"Kylian parle parfaitement espagnol"

Si les négociations avaient abouti, les deux stars n'auraient alors joué qu'un seul match ensemble, celui de la victoire 2-0 du PSG à Reims. "Mais, finalement, il est resté avec nous et pour moi c'est une grande joie. C'est un élément de plus en notre faveur pour atteindre nos objectifs", se satisfait le numéro 30 de l'effectif parisien.

Cette interview a aussi été l'occasion pour lui de se confier sur ses rapports avec le champion du monde français. Ils s'entendent "super bien", raconte-t-il. "Sincèrement, avec un joueur comme lui, c'est facile de bien s'entendre", insiste Messi.

Sur le même sujet PSG: Messi dévoile les coulisses de son arrivée

"De plus, Kylian parle parfaitement espagnol, donc on a aussi de bons échanges en dehors du terrain. Ça rend les choses plus simples. Maintenant, cela fait peu de temps que je suis arrivé, il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Mais je suis certain que ça va bien marcher", conclut la Pulga.