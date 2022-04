PSG: la réponse ironique de Neymar aux critiques sur son hygiène de vie

Au lendemain de la large victoire du PSG face à Lorient, lors de la 30e journée de Ligue 1 (5-1), Neymar a partagé la vidéo de son petit pont sur Fabien Lemoine. En envoyant un message à ses détracteurs.

Dans l’ombre de Kylian Mbappé, à nouveau éblouissant, Neymar s’est également distingué lors de la victoire du PSG face à Lorient, dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (5-1). Bien servi par l’attaquant des Bleus, le n°10 brésilien a inscrit un doublé contre les Merlus. De quoi porter son total à 7 buts cette saison (toutes compétitions confondues). Durant la rencontre, le dribbleur de la Seleçao a fait admirer sa qualité technique en réussissant notamment un petit pont sur Fabien Lemoine. Un geste limpide qui lui a permis d’aller inscrire le dernier but de la rencontre dans le temps additionnel, après un relai avec Mbappé.

De quoi ravir la star de 30 ans, qui a célébré son festival avec un large sourire au milieu de ses partenaires. Au lendemain de la rencontre, Neymar a partagé les images de son petit pont dans sa story Instagram. Avec un message pour répondre à ceux qui critiquent son hygiène de vie. "J’étais bourré voilà pourquoi c’est passé… comme ils disent", a écrit l’ancien crack du Barça, avec pleins d’émojis morts de rire.

"On doit continuer à aller de l’avant"

Au coup de sifflet final, le "Ney" avait commenté la performance de son équipe sur Prime Vidéo: "On est content de cette victoire et du match qu'on a fait, mais le plus important c'est que l'équipe marque de bons points. Le championnat est très difficile et il faut continuer à gagner." Il avait également réagi à la déception du public parisien, encore marqué par l’élimination face au Real Madrid, en 8e de finale de la Ligue des champions: "Nous n'aimons pas perdre. C'est très difficile, avec ce qu'il s'est passé à Madrid, mais on doit continuer à aller de l'avant, a déclaré Neymar. Ça nous fait très mal, c'est douloureux de perdre, ça fait mal parce qu'on espérait aller en finale de Ligue des champions. Je sais que c'est compliqué pour les supporters d'accepter cette défaite. Mais ça l'est encore plus pour nous".