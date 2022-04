PSG-Lorient: le message de Neymar aux supporters après la déroute face au Real

Après la large victoire du PSG face à Lorient, ce dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (5-1), Neymar s’est exprimé au micro de Prime Vidéo. L’occasion pour le n°10 brésilien de faire passer un message aux supporters parisiens.

Une grande bâche installée à l’envers. Le Virage Auteuil a fait la grève des encouragements lors de PSG-Lorient, ce dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (5-1). Encore très remontés, les ultras ont cette fois préféré le silence aux sifflets. Après avoir été conspué contre Bordeaux, le 13 mars dernier (3-0), Neymar en a profité pour s’offrir un doublé. Dans une ambiance hybride, entre clameurs et défiance.

L’international brésilien (117 sélections, 71 buts) a marqué sur deux passes de Kylian Mbappé, à nouveau irrésistible face aux Merlus. De quoi embellir un peu son bilan de la saison. La star de 30 ans en est désormais à sept buts (toutes compétitions confondues). "On est content de cette victoire et du match qu'on a fait, mais le plus important c'est que l'équipe marque de bons points. Le championnat est très difficile et il faut continuer à gagner", a réagi l’ancien crack du Barça sur Prime Vidéo après la rencontre.

"Ça nous fait très mal"

Le n°10 parisien a également réagi à la déception du public parisien, encore très marqué par l’élimination face au Real Madrid, en huitième de finale de la Ligue des champions. "Nous n'aimons pas perdre. C'est très difficile, avec ce qu'il s'est passé à Madrid, mais on doit continuer à aller de l'avant, a déclaré Neymar. Ça nous fait très mal, c'est douloureux de perdre, ça fait mal parce qu'on espérait aller en finale de Ligue des champions. Je sais que c'est compliqué pour les supporters d'accepter cette défaite. Mais ça l'est encore plus pour nous."