Mbappé prolongé, Leonardo viré, Campos cité, Di Maria fêté: récit d'un samedi pas comme les autres au PSG

Le PSG a connu un samedi 21 mai très mouvementé, marqué par la fin du feuilleton Kylian Mbappé avec l'annonce de sa prolongation. Leonardo a lui été démis de ses fonctions de directeur sportif, quand les supporters parisiens fêtaient Angel Di Maria pour sa dernière.

On avait senti le coup venir la veille, à mesure que le vent tournait. Déjà l'Espagne faisait la moue et Paris retrouvait le sourire, en comprenant que la prolongation de Kylian Mbappé n'était plus un fantasme irréaliste mais relevait du possible. Tout a basculé définitivement en ce samedi 21 mai, une journée qui marquera l'histoire du PSG.

14h24, Mbappé parti pour rester - Le point de bascule est intervenu aux alentours de 14h30: alors que tout le monde attend une communication dans le week-end de la part de l'attaquant français pour savoir ce qu'il a choisi entre un départ au Real Madrid et un nouveau contrat parisien, les signes se font de plus en plus insistants et vont tous dans le même sens: RMC Sport précise alors que le joueur est parti... pour rester à Paris et que sa prolongation est en bonne voie. La direction qatarie est alors très confiante.

15h31, l'information prolongation est confirmée - L'information nous parvient: l'avenir de Kylian Mbappé est réglé, le champion du monde 2018 a décidé de prolonger à Paris. En complément, RMC Sport précise que cette décision va en entraîner d'autres et engendrer de gros changements dans l'organigramme du club.

16h, l'évocation du coup de fil de Mbappé au Real - Le Real Madrid, très confiant quant à la signature du joueur jusqu'au vendredi, a cette fois compris. Respectueux de l'institution madrilène, l'ancien joueur de Monaco a lui-même appelé le président de la Maison Blanche, Florentino Perez, pour l'informer de son choix, a-t-on appris.

Puisque tout concorde et que les informations sont solides, RMC Sport bascule en spéciale: sur le site, à la radio, partout. Le live consacré à l'avenir de Kylian Mbappé est alimenté par les réactions de nos consultants. Bien informé, Jérôme Rothen juge que la prolongation du joueur va "faire changer les choses" au PSG. Jean-Michel Larqué prévient que cela ne fera pas tout. Emmanuel Petit salue la décision du buteur de rester en France. La presse espagnole s'emballe aussi et commence à tacler fort le clan Mbappé.

17h, Mbappé avait-il dit oui au Real? - Il s'agit alors de tirer les fils et, comme souvent dans ce genre de cas, deux versions s'opposent. Selon RMC Sport, s'il avait bien trouver un accord concernant un possible contrat comme il l'avait fait avec le PSG, Kylian Mbappé n'avait pas dit oui au Real Madrid. Du côté du club espagnol, on assure, comme le rapporte notre spécialiste Fred Hermel, qu'il avait dit oui début mai.

17h19, la Liga s'en mêle - Le président de la Liga Javier Tebas, vent debout contre ce qu'il considère comme des clubs-états (PSG et Manchester City), prend la parole sur les réseaux sociaux. Il dénonce les sommes déboursées par le PSG pour prolonger Kylian Mbappé, parle d'une "insulte au football" et se fait un peu menaçant.

17h45, la durée du contrat est connue - RMC Sport apprend à ce moment-là que le nouveau contrat parisien du champion du monde ira jusqu'en 2025.

18h05, ça sent les changements à la pelle - Comme évoqué plus tôt dans l'après-midi, confirmation que du changement se prépare au PSG et que les décisions définitives sont attendues rapidement. Les deux noms les plus menacés dans leurs fonctions? Le directeur sportif Leonardo et l'entraîneur Mauricio Pochettino.

18h57, la prolongation est signée - Cette fois, RMC Sport apprend que le nouveau contrat liant Kylian Mbappé au PSG jusqu'en 2025 a été signé et que l'officialisation est imminente.

20h30, la Liga annonce porter plainte concernant la prolongation de Mbappé au PSG - Dans un communiqué, LaLiga annonce déposer plainte contre le PSG devant l'UEFA, les autorités administratives et fiscales françaises et devant l'Union européenne contre le PSG après la "possible prolongation de Kylian Mbappé". Avec en toile de fond les principes de fair-play financier. Le document est long, incisif, presque guerrier et traduit la colère du football espagnol.

20h49, le PSG officialise la prolongation de Mbappé - Nasser Al-Khelaïfi entre sur la pelouse avec Kylian Mbappé et annonce lui-même la prolongation de sa star. L'attaquant prend ensuite la parole pour enflammer le Parc des Princes de ces quelques mots: "Je suis très content de rester à Paris dans ma ville, j'ai toujours dit que c'était ma maison. Je veux continuer à gagner des trophées, avec vous tous."

22h50, les supporters célèbrent Di Maria, la fête est totale - Tour d'honneur, chants, trophée brandi, tee-shirts de champions... tout est joie et liesse au Parc des Princes pour les festivités du dixième titre de champion de France. Un homme est particulièrement à l'honneur: Angel Di Maria qui, en fin de contrat, quitte le club sur un dernier match ponctué par un but et beaucoupp d'émotion.

1h25, Leonardo viré par Paris - On apprend dans la nuit que Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif du PSG. Celui qu'on disait menacé depuis plusieurs semaines est donc le premier domino à tomber dans la réorganisation globale de l'organigramme parisien. Peut-être pas le dernier changement à attendre...