PSG: le bel hommage de Mbappé pour le petit Louïss, atteint d'un cancer

Buteur en première période face à Dijon ce samedi, Kylian Mbappé a célébré son but sur penalty en arborant un tee-shirt avec un message était destiné à Louïss. Un jeune supporter du PSG atteint d'un cancer et que Mbappé a rencontré cette semaine.

Sur les terrains de football, Kylian Mbappé est un tueur lorsqu'il s'agit d'empiler les buts. Mais le champion du monde 2018 a également un grand cœur. Auteur du deuxième but du PSG sur la pelouse de Dijon ce samedi, Mbappé a célébré son penalty marqué en faisant passer un message à un jeune supporter du club.

Kylian Mbappé © Capture d'écran Canal+

"Pour Louïss", était-il inscrit sur le tee-shirt sorti par l'attaquant du PSG après son but. Une petite dédicace pour cet enfant de 9 ans que Mbappé a rencontré en cours de semaine pour lui apporter tout son soutien. Car Louïss, supporter du PSG, souffre d'un cancer du cerveau et a appris, mi-février, souffrir d'une troisième rechute.

La magie des réseaux sociaux

Déjà en mai dernier, Louïss avait reçu une vidéo de Mbappé après un appel sur les réseaux sociaux. "Je viens t'apporter tout mon soutien dans cette épreuve difficile. Je sais que tu vas t'en sortir. Tu as toute mon admiration. Tu es un grand garçon, courageux et je suis sûr que tu vas t'en sortir. Je te fais plein de gros bisous et j'espère te voir le plus vite possible. Prend soin de toi", indiquait le champion du monde dans sa vidéo.

Après l'annonce de sa rechute, un nouvel appel sur les réseaux sociaux a cette fois permis à Louïss de rencontrer Mbappé en personne. Pour lui apporter une nouvelle fois tout son soutien, Mbappé lui a donc adressé ce message face à Dijon. Un geste de classe de la part du buteur du PSG.