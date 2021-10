PSG: le cas Sergio Ramos inquiète très fortement en Espagne

Toujours blessé, Sergio Ramos continue de s'entraîner à l'écart du groupe du PSG au Camp des Loges. En Espagne, la situation du défenseur central est perçue comme très préoccupante par les médias madrilènes, qui indiquent que le joueur est découragé et qu'il ne devrait pas être titulaire avec le PSG de sitôt.

Mardi, le point médical du Paris Saint-Germain annonçait enfin une bonne nouvelle quant à la situation de Sergio Ramos: "La reprise en continu avec le groupe pourra être envisagé dans le courant de la semaine prochaine." Mais depuis l'arrivée du défenseur central espagnol à Paris l'été dernier, toute information sur son état de santé est à prendre avec des pincettes.

Quand les nouvelles sont rassurantes à propos de Sergio Ramos - qui, gêné par des blessures, n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG -, l'inquiétude resurgit généralement très rapidement. C'est encore une fois ce qui est arrivé mardi. Après le point médical plutôt encourageant du PSG, et des rumeurs qui faisaient état d'un retour à la compétition d'ici une quinzaine de jours, les médias espagnols ont déconstruit l'enthousiasme ambiant.

"Ramos est découragé"

"La préoccupation est maximale parce que la situation de Ramos ne va pas mieux, et parce qu'il est découragé", a ainsi indiqué Anton Meana dans l'émission El Larguero. Selon les informations du journaliste de la Cadena Ser, le retour de Ramos sur les terrains n'est pas prévu "avant longtemps". "Un retour le 20 novembre (après la trêve internationale, pour le match du PSG contre Nantes, ndlr) me paraît déjà ambitieux", a indiqué Meana.

Ces informations contradictoires entretiennent le flou sur la situation de Sergio Ramos, qui n'a plus joué depuis le 5 mai dernier et un match de Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea. Depuis son arrivée au PSG, difficile de savoir ce qui fait réellement souffrir l'Espagnol de 35 ans, même si une blessure au mollet l'a une nouvelle fois éloigné des terrains début septembre.

Un malaise s'installe au PSG

Frédéric Hermel indiquait de son côté il y a une dizaine de jours que "le genou de Ramos serait en bien plus mauvais état qu'on ne le pensait". Un flou constant qui provoque un malaise au PSG et qui pèse sur le premier intéressé, selon Anton Meana: "Ça affecte un peu Ramos mentalement parce qu'il a toujours su contrôler son corps et là, ça le dépasse."

"Sergio Ramos ne va pas bien, le PSG le sait", poursuit le journaliste espagnol dans El Larguero. Si tout va dans le sens de ce que Paris annonçait mardi en début d'après-midi, le défenseur espagnol pourrait enfin participer à l'entraînement avec ses coéquipiers dès la semaine prochaine. Un premier (léger) pas vers un retour à la compétition, espéré par tous les supporters du PSG.