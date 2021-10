PSG: Sergio Ramos toujours absent de l'entraînement collectif et forfait face à Lille

Alors que la première séance d'entraînement du PSG depuis le Classique aurait pu marquer un tournant dans le début d'aventure de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, le défenseur international manquait encore à l'appel au Camp des Loges, ce mardi.

Sergio Ramos titulaire au Paris Saint-Germain, ce n’est pas encore pour tout de suite. Ce mardi matin, les Parisiens se retrouvaient au Camp des Loges pour la première fois depuis le match à Marseille (0-0), pour un entraînement collectif. Une séance à laquelle Sergio Ramos n’a pas participé. Le défenseur espagnol de 35 ans, qui n’a toujours pas pris part à une seule séance collective avec ses partenaires depuis sa signature l’été dernier, a connu plusieurs pépins physiques ces derniers mois. Il s’est une nouvelle fois entraîné à part.

Enfin de retour contre Nantes ?

L’ancien défenseur du Real Madrid poursuit ses séances individualisées figurant à son protocole de reprise et peut donc d’ores et déjà compter parmi les absents pour le match face à Lille comptant pour la 12e journée de Ligue 1, vendredi prochain (21h). Le Paris Saint-Germain indiquait en fin de semaine dernière, en marge du Classique face à l’OM, que le joueur devait poursuivre les entraînements individualisés avec les staffs médical et performance "encore quelques jours" avant de pouvoir reprendre l’entraînement collectif. Le programme suit donc son cours, et évolue même "très correctement", se félicite le club de la capitale dans un communiqué.

"La reprise en continu avec le groupe pourra être envisagée dans le courant de la semaine prochaine", précise-t-il. Sergio Ramos devrait donc manquer à son équipe en milieu de semaine prochaine à Leipzig (mercredi à 21h, en direct sur RMC Sport 1), dans le cadre de la Ligue des champions. Si un retour dans le groupe contre Bordeaux (samedi 6 novembre) n’est pas à écarter, le staff de Mauricio Pochettino devrait privilégier l’option d’un retour à l’issue de la prochaine trêve internationale, fin novembre. Ramos pourrait alors effectuer son grand retour à la compétition à l’occasion de la réception du FC Nantes, le 20 novembre.