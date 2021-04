PSG: le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1 pense que Mbappé va le doubler

Dans une forme étincelante, Kylian Mbappé continue d'impressionner les observateurs. Champion de France avec l'AS Monaco en 1978 et meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1 avec 299 réalisations, Delio Onnis estime que le Français a tout pour le dépasser s'il reste au PSG.

On n'arrête plus Kylian Mbappé. Buteur à cinq reprises sur les trois dernières rencontres de Ligue 1, l'attaquant du PSG continue d'éblouir le championnat français de son talent. Dans une forme étincelante, le Français compte désormais 25 buts à son compteur en championnat cette saison et est bien parti pour finir meilleur buteur de Ligue 1 pour une troisième année consécutive.

Formé à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a récolté une déclaration élogieuse de la part d'un ancien de la maison monégasque. Champion de France avec l'équipe du Rocher en 1978, Delio Onnis est encore aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1 avec 299 réalisations à son actif.

Et si Kylian Mbappé n'est pas encore tout près de le rattraper avec ses 105 buts, l'Argentin estime que l'attaquant du PSG pourrait le "doubler facilement" s'il continue à Paris.

"Je n'ai pas le moindre doute, si Mbappé continue au PSG il va me doubler facilement. Ça c'est sûr. De toute façon les records sont faits pour être battus. S'il arrive à me battre, félicitations parce que c'est un très bon. Il le mérite et c'est comme ça. Le football, la vie est faite comme ça."

Kylian Mbappé ira t-il chercher un nouveau record ?

À 22 ans, Kylian Mbappé n'en finit plus d'affoler les compteurs. Pleinement concentré sur la fin de saison avec le PSG, dauphin du LOSC avec une unité de retard et demi-finaliste de la Ligue des champions, l'attaquant français représente un gros dossier à gérer pour le club de la capitale.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, le natif de Bondy entrera dans sa dernière année de contrat avec le club parisien l'année prochaine et la menace de le voir partir librement plane toujours au-dessus de la tête du PSG.

Présent au micro de Canal+, en amont de la rencontre face à Metz ce week-end, le directeur sportif parisien, Leonardo, a préféré botter en touche au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé : "Tout est clair. Ce n'est pas clair par rapport à une décision précise mais on connaît la situation de Kylian et lui sait ce qu'on pense. Il lui reste un an et deux mois de contrat. C'est pas comme s'il allait finir son contrat ou son lien maintenant. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus que ça."

Dans un entretien accordé à Marca, son coéquipier, Ander Herrera, invite à l'optimisme et pense que Kylian Mbappé et Neymar continueront l'aventure avec le PSG : "Je crois sincèrement qu'ils sont heureux, convaincus de ce projet et qu'ils veulent rester."