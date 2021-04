PSG: Leonardo fait le point sur l’avenir de Mbappé et Neymar

Leonardo s’est exprimé ce samedi concernant l’avenir de Kylian Mbappé et Neymar. Avant le coup d'envoi du match à Metz, le directeur sportif du PSG a rappelé que le Français et le Brésilien restaient sous contrat jusqu’en 2022.

A l’heure de se lancer à l’assaut du sprint final en Ligue 1 et des demi-finales de Ligue des champions contre Manchester City (aller mercredi sur RMC Sport 1), le PSG doit aussi gérer le futur de son duo Kylian Mbappé-Neymar. En marge du déplacement des Franciliens à Metz lors de la 34e journée de championnat, Leonardo a pris la parole pour mettre les choses au clair concernant l’avenir de ses deux stars. En particulier concernant le champion du monde tricolore.

"Tout est clair, on sait la situation de Kylian, il sait ce que l’on pense. Il a un an et deux mois de contrat et ne va pas finir son contrat et son lien (immédiatement ndlr), a expliqué le directeur sportif brésilien au micro de Canal+. Aujourd’hui il n'y a rien de plus que ça, mais tout le monde parle."

Leonardo et le PSG optimistes "en général"

Face aux attentes des supporters et des observateurs, Leonardo a tenu à rappeler que la priorité restait le match en Moselle et que la décision de Kylian Mbappé interviendrait en temps voulu.

"Sa décision va arriver, l'important aujourd'hui c'est de gagner de contre Metz, a encore poursuivi le dirigeant du club francilien. [Optimiste pour sa prolongation?] On est optimiste en général. On n’a même pas une raison de ne pas être optimiste par rapport au futur. […] Je demande encore une fois de la concentration totale par rapport au terrain."

"Personne ne court derrière nous, on est vraiment tranquille"

Dans l’autre dossier chaud du PSG, celui de Neymar, les choses semblent bien avancées. Selon les informations de RMC Sport, tout est bouclé pour la prolongation du joueur sud-américain. Un nouveau bail jusqu’en juin 2026 pourrait bientôt être annoncé. Mais là encore, Leonardo a réclamé un peu de patience.

"Tout le monde sait qu’elle est notre intention. On n’est pas pressé de capitaliser sur ce dont on a déjà commencé à parler. On n'est pas pressé, a lancé l’ancien milieu du PSG et de la Seleçao. Personne ne court derrière nous, on est vraiment tranquille. Le rapport est vraiment très bon et très franc. On va arriver au moment de décider, bien sûr, parce que c’est important d’avoir des choses claires pour le futur. Et le futur c’est entre aujourd’hui et le 29 mai, on l’espère, pour la finale de la Ligue des champions."

