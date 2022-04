PSG: le message d'Hakimi à Mbappé sur son avenir

Peu après son arrivée au PSG l’été dernier, Achraf Hakimi n’a pas tardé à nouer une solide amitié avec Kylian Mbappé. En fin de contrat à l’issue de la saison, le buteur n'a toujours pas indiqué quel serait son avenir. Durant un entretien avec Téléfoot, le latéral droit a lancé un message à son coéquipier en lui demandant de rester à Paris.

Que ce soit sur le terrain ou en dehors, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi s’entendent parfaitement. Mais cette saison pourrait être la première et la dernière fois que les deux joueurs évoluent ensemble au PSG. Pour cause, l’attaquant arrivera en fin de contrat dans quelques mois et une prolongation est pour le moment loin d'être actée.

>> PSG-OM: les infos en direct

Au micro de Téléfoot, Hakimi a été interrogé sur la possibilité de voir le Français quitter le club. L’occasion pour le latéral droit de faire passer un message à son coéquipier: "C’est un plaisir de l’avoir à mes côtés, je veux qu’il reste ici." Si ce désir est forcément partagé par les supporters parisiens, le Marocain ne met aucune pression à son ami et est prêt à se faire à l'idée de le voir partir: "Je lui souhaite le meilleur, c’est à lui de décider ce qu’il veut. Je le soutiendrai."

En attendant, les deux joueurs auront à cœur de remporter le Classique de ce dimanche contre Marseille (à 20h45).

"C’est facile de jouer avec un joueur comme ça"

Acheté à prix d’or à l’Inter Milan, Hakimi devrait quant à lui rester plusieurs années en France. S’il lui a fallu du temps pour s’adapter, le joueur de 23 ans a pu compter sur Mbappé pour accélérer son intégration: "Je parle avec Kylian un peu français, grâce à lui je parle de mieux en mieux."

Pas avare en éloges, le Marocain a dit tout le bien qu’il pense du Français: "C’est facile de jouer avec un joueur comme ça, qui peut décider du sort d’un match." Auteur de 20 buts en championnat, c’est un Mbappé en grande forme qui se présentera ce dimanche pour ce qui pourrait être son dernier Classique.

Une rencontre devant permettre aux Parisiens de se réconcilier avec les supporters, comme déclaré par Hakimi: "C’est difficile que les supporters ne nous soutiennent pas. Gagner est la chose à faire pour avoir à nouveau leur soutien."