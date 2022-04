PSG-OM: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le Classique de Ligue 1

En quête d'un 10e titre de champion de France, le PSG reçoit son dauphin, l’Olympique de Marseille, ce dimanche (20h45) pour la 32e journée de Ligue 1. Un choc électrique à suivre sur Amazon Prime Vidéo et à la radio sur RMC.

Une nouvelle fois, le "classique" devrait sentir la poudre. Ce dimanche, le Paris Saint-Germain, large leader de la Ligue 1, reçoit son dauphin, l’Olympique de Marseille. Une victoire pourrait propulser le club de la capitale vers un dixième titre de champion de France, mais une défaite pourrait entériner la fracture avec une partie de ses ultras, qui ont d’ores et déjà acté une grève des encouragements.

>> PSG-OM: l'avant-match en direct

L’affiche tant attendue entre le PSG et l’OM sera à suivre à 20h45, sur Amazon Prime Video. La rencontre sera également à vivre à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site de RMC Sport. Avant cette rencontre, Paris compte 12 points d’avance sur Marseille, qui devance pour l’instant Rennes, auteur d’un faux-pas contre Monaco vendredi, de 3 points. Une victoire des hommes de Jorge Sampaoli leur permettrait donc de s’offrir un peu d’air dans la course à la Ligue des champions.

Milik incertain

Le technicien argentin ne devrait toutefois pas pouvoir compter sur toutes ses forces vives ce dimanche. Son attaquant Arkadiusz Milik, très en forme avant sa blessure, est toujours très incertain avant la rencontre. "J’espère qu’il sera avec nous, on ne sait pas encore, je pense que la décision se prendra dans les dernières heures mais il va de mieux en mieux, c’est une certitude", a expliqué Sampaoli en conférence de presse à la veille du match.

L’OM ne pourra pas non plus compter sur le soutien de ses supporters, interdits de déplacement à Paris ce week-end par arrêté ministériel. Malgré ces circonstances favorables, Mauricio Pochettino se méfie de l’OM, comme il l’a expliqué en conférence de presse avant le match. "C’est une équipe qui fait une bonne saison. Certains joueurs ont une très bonne qualité technique. Il y a un bon collectif avec des qualités dans les attaques rapides. C’est un match avec une connotation spéciale", a avancé le coach du PSG.