PSG: le message de Pochettino à Mbappé sur son avenir

Dans une interview au Parisien, Mauricio Pochettino affirme avoir "beaucoup d'affection" pour Kylian Mbappé et Neymar, qu'il apprend encore à connaître, trois mois après son arrivée au PSG.

C’est l’un des grands défis de Mauricio Pochettino au PSG: gérer un vestiaire peuplé de vedettes. S’il a eu sous ses ordres des joueurs de premier plan à Tottenham, Harry Kane en tête, le technicien argentin est entré dans une autre dimension à Paris. Il lui faut apprendre à contenir les egos parfois surdimensionnés de stars comme Kylian Mbappé et Neymar.

Une mission qui ne semble pas franchement faire peur à l’ancien défenseur central, comme il l’a confié dans une interview donnée ce vendredi au Parisien, avant le choc de la 31e journée de Ligue 1 contre Lille.

Il a notamment été questionné sur ses rapports avec Neymar, pour qui il semble avoir beaucoup de respect. "Nous ne jugeons pas les gens avant de les connaître. A travers l’écran, les analyses peuvent être injustes. Nous essayons d’être moins spectateur et voir par nous-mêmes. Nous sommes ravis de travailler avec Ney. La relation est très bonne, le feeling passe très bien. Nous sommes heureux des échanges créés depuis trois mois", a-t-il assuré. Même constat au sujet de Mbappé.

"Beaucoup d'affection" pour Mbappé

"On a une super relation depuis trois mois, comme avec Ney. Je me force à lui parler français, mais il peut me parler en espagnol ou en anglais. On discute bien. J’ai beaucoup d’affection pour lui. Qui n’en aurait pas, d’ailleurs? Son caractère, ce qu’il est au quotidien… Et bien sûr le grand joueur qu’il est. J’espère qu’il va s’inscrire ici de nombreuses années. Et je ne dis pas ça de manière égoïste, mais pour le bien du club et de Paris. Il peut aider le club à obtenir de grandes choses", a souligné Pochettino, alors que Mbappé arrivera en fin de contrat en juin 2022, comme Neymar.

D’ici là, Paris aura besoin de ses deux étoiles pour confirmer sa domination sur la scène nationale et tenter de décrocher la Ligue des champions. Peut-être dès cette saison, à condition, pour commencer, de sortir en quarts l'un des grands favoris, le Bayern Munich (7 et 13 avril en exclusivité sur RMC Sport).

