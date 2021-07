PSG: le nouveau look de Neymar avec des tresses blondes

Actuellement en vacances après la défaite du Brésil en finale de la Copa America, Neymar a affiché un nouveau style capillaire avec des tresses blondes.

Neymar (29 ans) profite de ses vacances pour peaufiner son style. La star du PSG a présenté une nouvelle coiffure sur les réseaux sociaux avec d’imposantes tresses blondes. Il arbore aussi de nouveaux piercings sur les oreilles. Ces nouveautés ont été révélées sur le compte Instagram des marques de piercings de luxe.

La nouvelle coiffure de Neymar © Capture Instagram

Neymar est en vacances depuis samedi et la défaite du Brésil en finale de la Copa America face à l’Argentine (1-0). Son retour à Paris est attendu le 2 août en compagnie des autres joueurs ayant participé à la Copa America: Angel Di Maria, Leandro Paredes et Marquinhos. L’Espagnol Pablo Sarabia et les champions d’Europe italiens Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma sont attendus le même jour.

Neymar va démarrer sa cinquième saison au PSG

Les autres joueurs ayant participé à l’Euro (Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Danilo et Georginio Wijnaldum) reprendront, eux, le 26 juillet. Certains joueurs de l’effectif (dont Mbappé) ont assisté jeudi au mariage de Marco Verratti à Neuilly-sur-Seine. Côté terrain, les hommes de Mauricio Pochettino ont démarré leur préparation et disputé leur premier match amical mercredi face au Mans (4-0). Ils affronteront Chambly, samedi.



Arrivé à Paris en 2017 en provenance du FC Barcelone, Neymar va entamer sa cinquième saison avec le PSG. En mai dernier, le Brésilien a officiellement prolongé son contrat de trois saisons supplémentaires. Il est désormais lié avec Paris jusqu’en 2025. Les dirigeants espèrent désormais la même issue pour Kylian Mbappé, dont le bail court jusqu’en 2022.