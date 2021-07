Copa America: Paredes raconte la conversation avec Neymar et Messi après la finale

Après la victoire de l’Argentine en finale de la Copa America face au Brésil dimanche soir, Lionel Messi, Leandro Paredes et Neymar ont eu une longue discussion très remarquée dans les couloirs du Maracana. Le milieu de terrain argentin du PSG a raconté ce que les trois joueurs sud-américains se sont dit.

C’est l’une des images que l’on retiendra de la finale de la Copa America. Lionel Messi, Neymar, Leandro Paredes, assis torses nus sur les marches d’escalier dans les couloirs du Maracana… Qui n’aurait pas aimé être une petite souris pour écouter ce que se sont dit les trois joueurs sud-américains ? A cet instant, l’Argentine vient de triompher du Brésil après un match sans éclat (1-0).

Peu importe pour Lionel Messi qui remporte, enfin, son premier titre majeur avec son pays. Un douloureux échec, en revanche, pour le Brésil. Au coup de sifflet final, Neymar, en pleurs, est consolé sur la pelouse par son ancien complice au Barça. Mais le Brésilien avait déjà séché ses larmes quelques minutes plus tard au moment de retrouver le sextuple Ballon d’Or et son équipier au PSG, Paredes, dans les couloirs du mythique stade de Rio de Janeiro.

"On n’a pas parlé de la finale"

"On s’était arrangé pour échanger nos maillots mais à la fin du match on n’a pas pu le faire parce que j’étais en train de faire la fête sur le terrain, a raconté le milieu de terrain argentin au micro de TyC Sports. Quand je suis allé chercher mon portable dans le vestiaire pour parler à ma famille, j’ai vu qu’il y avait un message (de Neymar) me disant qu’il m’attendait à l’extérieur, alors je suis allé le retrouver."



Les deux Parisiens ont ensuite été rejoints par Lionel Messi, que le milieu du PSG n’avait "jamais vu aussi heureux" : "On n’a pas parlé de la finale, on a parlé de nous, comment on allait, de nos familles et de ce que nous allons faire pour nos vacances." Et Paredes d’ajouter à propos de ses deux amis : "Au-delà des stars, ils ont l’humilité de s’asseoir après une finale aussi importante et de parler d’autres choses." Et qui sait, peut-être Paredes omet-il de parler d'un avenir commun au PSG même si une prolongation de la Pulga au Barça se précise de jour en jour...