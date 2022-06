PSG: le nouveau maillot domicile très critiqué par les supporters

Dès l'officialisation du nouveau maillot domicile du PSG pour la saison à venir, de nombreux supporters du club parisien n'ont pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux pour faire part de leur mécontentement.

C'est un maillot qui a le don de fortement diviser. Si la tunique domicile du PSG pour l'exercice 2022-2023 avait déjà fuité ces derniers jours, elle a été officialisée ce mercredi, en parallèle de l'annonce du nouveau sponsor maillot, qui sera la compagnie aérienne Qatar Airways.

Le design, en forme de "Hechter inversé" avec une large bande blanche délimitée par deux bandes rouges, plus petites, ne plaît donc pas à tous les supporters. "Horrible", "moche" ou "dégueulasse" sont des termes qui fleurissent en masse dans les commentaires, en réaction au tweet du PSG ce mercredi pour confirmer la nouvelle.

"Tu inverses le blanc et le rouge déjà. Tu laisses le logo à gauche. Mais bon comme tous les ans.. on est déçu", regrette un fan. L'argument présenté d'un maillot "qui allie tradition et modernité" n'est pas non plus du goût des historiques. "Si le respect des traditions du club était véritable, la bande centrale ne serait pas blanche mais rouge", appuie un fidèle.

"L'aberration s'est confirmée"

Certains attendaient de voir le maillot en condition pour émettre un jugement. "Ah non désolée même porté j’aime toujours pas j’ai presque envie de dire que l’auteur de ce maillot devrait être licencié sur le champ", fustige une supportrice. Après la dernière sortie du président Nasser al-Khelaïfi, d'autres supporters n'ont pas manqué eux de faire référence à la "fin des paillettes". "On rigole pas avec le nouveau projet, même le maillot fait Conference League", s'amuse un internaute. Le logo au milieu de la bande, au-dessus du sponsor de l'équipementier (Nike), ne convainc pas non plus.

Club à la portée internationale, le PSG possède aussi des supporters aux quatre coins du monde. "Mon Dieu, l'aberration s'est confirmée, j'espère m'y habituer et devoir l'acheter car elle devient historique", lance un sympathisant mexicain. Néanmoins, tous ne partagent logiquement pas le même avis. "Il est vraiment stylé", "j'adhère", ou "c'est joli" peut-on lire également. Reste à savoir si la majorité silencieuse partagera l'opinion, pour acheter la nouvelle mouture ces prochaines semaines.