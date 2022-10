PSG: le poste de pivot, la raison du message de Mbappé

Après le match nul concédé par le PSG à Reims (0-0) lors de la 10e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a posté, sur Instagram, un message énigmatique dans la nuit : "Pivotgang". Selon nos informations, l’international français est frustré par son positionnement en attaque.

Un Paris Saint-Germain côté obscur. Entre agacement et coup de sang. Celui de Sergio Ramos, furieux d’une faute sifflée par l’arbitre Pierre Gaillouste. L’Espagnol est exclu. La raison : un "puta madre" prononcé comme insulte. Marco Verratti prend sa défense. Avant d’être lui aussi averti d’un carton jaune. La tension gagne Neymar, Achraf Hakimi ou encore Kylian Mbappé, sanctionné par le corps arbitral. Un climat électrique vite redescendu dans le vestiaire après la rencontre… avant une story Instagram publiée dans la soirée par l’attaquant parisien : "Match nul, rendez-vous mardi contre Benfica" et un hashtag : "pivotgang".

Moins de liberté au PSG qu’avec les Bleus

Une remarque liée au poste qu’occupe maintenant l’international français. Celui de numéro 9, alors que le club dispose d’un vrai pivot : Hugo Ekitike. Des mots faisant écho à ceux prononcés lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Kylian Mbappé expliquait sa différence de rôle. Plus de liberté en sélection, qu’en club. Lui qui est loin d’avoir le profil d’un Olivier Giroud ou d’un Peter Crouch.

Mais selon nos informations, le natif de Bondy joue et accepte les décisions de l’entraîneur. Le 29 septembre dernier, Christophe Galtier rappelait : "Ce sont des discussions que nous avons eues durant la préparation et avant de démarrer la saison avec (le conseiller sportif) Luis Campos et le président (Nasser Al-Khelaïfi) sur la structure de notre secteur offensif." Une situation claire donc pour l’entraîneur parisien mais qui semble de plus en plus peser sur le moral de l’attaquant parisien.